Este fue el mensaje que escribió el papa León XIV que hizo enfurecer a Trump y atacar al pontífice

Un reciente mensaje del papa León XIV en favor de la paz y contra el egocentrismo parece haber calado hondo en la Casa Blanca, desatando una reacción inmediata y visceral por parte del presidente Donald Trump.

El mensaje del papa León XIV sobre la humildad y el poder generó una fuerte reacción en Donald Trump. (AFP/AFP)

El pontífice lanzó una dura crítica hacia quienes utilizan el poder como un objeto de culto, lo que fue interpretado por el mandatario estadounidense como un ataque directo a su figura y gestión.

LEA MÁS: Trump ordena el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones con Irán

El texto del líder de la Iglesia católica, que sirvió de detonante para este nuevo conflicto internacional de palabras, señala: “El que reza es consciente de sus propios límites, no mata ni amenaza con la muerte. En cambio, está sometido a la muerte quien ha dado la espalda al Dios vivo, para hacer de sí mismo y de su propio poder el ídolo mudo, ciego y sordo (Sal 115,4-8), al cual sacrificar todo valor y pretender que el mundo entero se doblegue ante él. ¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida”.

La agresiva respuesta de Donald Trump

Ante estas palabras, el presidente estadounidense no tardó en utilizar sus redes sociales para cuestionar la legitimidad y la capacidad del pontífice.

Donald Trump afirmó que “El papa Leo es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, acusándolo además de ignorar las dificultades que enfrentaron las organizaciones cristianas durante la pandemia mientras él supuestamente complace a sectores de la izquierda radical.

En un tono personalista, el mandatario sugirió que la elección del papa fue una estrategia política para lidiar con su administración: “Leo debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa mayúscula. No estaba en ninguna lista para ser papa, y la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidear con el presidente Donald J. Trump”, sentenció el líder republicano.

Tensión entre el Vaticano y la Casa Blanca

El enfrentamiento ha escalado a niveles históricos para la Iglesia católica. El mandatario reprochó al papa por criticar sus decisiones militares en Venezuela y su postura ante el armamento nuclear iraní, argumentando que su labor en Estados Unidos ha sido validada por una “aplastante mayoría” que le confió la seguridad del país y el crecimiento del mercado de valores.

LEA MÁS: Juzgan en Suecia a un hombre acusado de explotar a su esposa con más de 100 personas

Para finalizar su embestida, el presidente exigió al líder religioso que deje de actuar como un político y se concentre en sus labores eclesiásticas: “Leo debería enmendar su papel como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran papa, no un político”. Mientras tanto, el mensaje del papa León XIV sigue resonando en la comunidad internacional como un llamado a la humildad frente al poder absoluto.

Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.