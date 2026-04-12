Trump ordena el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones con Irán

Donald Trump ordenó este domingo el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras denunciar que Irán mantuvo una postura “inflexible” sobre sus ambiciones nucleares en las negociaciones en Pakistán para poner fin a seis semanas de guerra en Oriente Medio.

El fracaso de las negociaciones en Islamabad genera preocupación por el destino de la frágil tregua y la posibilidad de que la reanudación de los combates provoque un aumento de los precios de la energía con consecuencias para la economía mundial.

El presidente estadounidense Donald Trump ordenó este domingo el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras denunciar que Irán mantuvo una postura “inflexible”. AFP (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

El mandatario estadounidense reconoció que las conversaciones transcurrieron “bien” y que se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos, salvo en la cuestión nuclear, en una publicación en Truth Social.

Trump anunció que la Armada de Estados Unidos iniciará con “efecto inmediato” un bloqueo para todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz y afirmó que comenzarán a “destruir” las minas marinas colocadas por Irán.

“Pronto empezará el bloqueo. Otros países estarán involucrados”, agregó, sin dar más detalles.

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Desde el inicio de la guerra -que ha provocado miles de muertos, sobre todo en Irán y el Líbano- Teherán mantiene un control estricto del paso por este estrecho, por donde transitaba un quinto de las exportaciones globales de petróleo.

Irán ha permitido el paso de buques de países considerados aliados, como China, y hay reportes no confirmados de que Teherán quiere cobrar peajes en esta ruta.

En Irán, los Guardianes de la Revolución respondieron a Trump afirmando que sus fuerzas mantienen “el control total” del estrecho y advirtieron que sus enemigos quedarían atrapados en un “torbellino mortal” si dan cualquier paso en falso.

Esta foto distribuida el 11 de marzo de 2026 por la Armada Real de Tailandia muestra humo elevándose del buque granelero tailandés “Mayuree Naree” cerca del estrecho de Ormuz, tras un ataque. (HANDOUT/AFP)

La agencia de noticias Fars de Irán reportó el domingo que dos petroleros con banderas de Pakistán que se dirigían hacia el estrecho habían dado la vuelta.

Irán informó este domingo de que el Instituto de Medicina Forense contabilizó a 3.375 muertos durante la guerra. Por su parte, la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, registró hasta el 6 de abril al menos 3.597 muertos, de los cuales 1.665 eran civiles, entre ellos al menos 248 niños.

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero y la república islámica respondió con bombardeos a los países del Golfo, a objetivos estadounidenses y con misiles lanzados contra localidades en Israel, lo que arrastró a todo Oriente Medio a un conflicto que ha sacudido la economía global.

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“Acabar con Irán”

Trump retomó su estrategia de las amenazas este domingo y afirmó que “podría acabar con Irán en un solo día” en una entrevista con Fox News.

El mandatario advirtió que puede “acabar con todo su sistema energético” y alertó a China de que si le brinda ayuda militar a Irán le impondrá aranceles del 50%.

El más reciente ultimátum de Trump se habría dado por el fracaso de las negociaciones para asegurar un acuerdo que permita el fin de la guerra.

Esta fotografía distribuida por Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) a través de su sitio oficial Sepanews, difundida el 17 de febrero de 2026, muestra embarcaciones maniobrando alrededor de un buque petrolero durante un ejercicio militar realizado por miembros del IRGC y de la marina en el estrecho de Ormuz. (-/AFP)

El vicepresidente estadounidense JD Vance, que encabezó la delegación estadounidense, lamentó la falta de un “compromiso firme” de Irán de renunciar a tener armas nucleares.

Irán insiste en su derecho a mantener un programa nuclear con fines civiles, pero los países occidentales lo acusan de querer dotarse de armas nucleares.

“Siempre he dicho, desde el principio, y hace muchos años, que IRÁN NUNCA TENDRÁ UNA ARMA NUCLEAR”, dijo Trump junto con el anuncio del bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

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Expertos han dicho que impedir el tránsito por el paso marítimo crucial en medio del cese al fuego de dos semanas, después de las negociaciones en Islamabad, golpearía la credibilidad de Estados Unidos frente al mundo.

“Imponer un bloqueo en el estrecho de Ormuz ahora mismo, incluso si se puede implementar -lo que permanece como una pregunta abierta-, es desconcertante y parece contraproducente”, dijo Shibley Telhami, profesor de paz y desarrollo de la Universidad de Maryland.

Irán y Estados Unidos llegaron a las conversaciones en Pakistán con posturas iniciales muy distantes. Este diálogo fue la reunión de más alto nivel entre ambos países desde la Revolución Islámica de 1979.

El estrecho de Ormuz se encuentra entre el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, y por el pasa uno de cada cuatro barriles de petróleo en el mundo. (-/AFP)

Concesiones dolorosas

Pakistán, como país mediador, afirmó que seguirá facilitando el diálogo e instó a ambas partes a seguir respetando la tregua temporal, establecida en un principio durante dos semanas para buscar un acuerdo de paz duradero.

“Es imperativo que las partes continúen respetando su compromiso con un alto el fuego”, declaró el canciller pakistaní, Ishaq Dar.

Las exigencias iraníes para cualquier acuerdo que ponga fin a la guerra incluyen también el desbloqueo de los activos iraníes sujetos a sanciones y el cese de la guerra de Israel contra Hezbolá en Líbano.

El portavoz para política exterior de la UE insistió en que la diplomacia es “esencial para resolver los temas pendientes”.

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El primer ministro de Reino Unido, Keir Starme, sostuvo una llamada con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, y ambos estuvieron en que “era vital que continuara el cese al fuego, y que todas las partes eviten nuevas escaladas”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó en una conversación con el mandatario iraní, Masud Pezeshkian, que está dispuesto a ayudar a mediar en los esfuerzos por alcanzar la paz.