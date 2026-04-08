Plan de 10 puntos desata tensión entre Irán y Estados Unidos

El plan de diez puntos difundido públicamente por Irán no es el que recibió Washington y que sirve de base de negociación, declaró este miércoles una alta fuente de la Casa Blanca.

“El documento al que hace referencia la prensa no es el plan en el que estamos trabajando. No vamos a negociar públicamente”, indicó esta fuente, que pidió el anonimato, después de que el presidente Donald Trump mencionara el martes un plan “viable” presentado por Irán.

Los bomberos intentan extinguir un incendio tras un ataque israelí en el barrio de Corniche al-Mazraa de Beirut el 8 de abril de 2026. Alrededor de las 14:00 (11:00 GMT), una serie de ataques israelíes sacudieron la capital libanesa sin previo aviso, provocando escenas de pánico. Los ataques israelíes contra el Líbano el 8 de abril, los más intensos desde que comenzó la guerra a principios de marzo, dejaron "decenas de muertos y cientos de heridos", según un balance preliminar del Ministerio de Salud. (IBRAHIM AMRO/AFP)

Una frágil tregua fue anunciada por Trump poco antes del fin de su ultimátum contra Irán este martes, y luego confirmado con declaraciones diferentes por Teherán.

Trump había dicho en su declaración que era un alto el fuego de dos semanas, que abría negociaciones en principio directas.

“Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable sobre la cual negociar”, explicó en su mensaje.

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Los medios estatales iraníes publicaron después un plan de 10 puntos que incluía, de manera destacada, el mantenimiento del control iraní sobre la estratégica vía marítima del estrecho de Ormuz, el fin de las sanciones internacionales contra el país y la “aceptación” del enriquecimiento de uranio.

Estos puntos contradicen las declaraciones públicas de Washington sobre lo que quiere que haga Irán.

Conversaciones son poco razonables

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró este miércoles que el alto el fuego y las conversaciones con Estados Unidos son “poco razonables” porque, según él, tres principios del acuerdo ya se violaron y citó los continuos ataques en Líbano, la entrada de un dron en el espacio aéreo iraní y la negación del derecho de Irán a enriquecer uranio.

Esta captura de video difundido por la emisora estatal iraní (IRIB) el 6 de abril de 2026 muestra, según afirma, drones lanzados contra objetivos estadounidenses en la base de Al-Kharj, en Arabia Saudita, y en la base de Al-Adiri, en Kuwait. (-/AFP)

“Ahora, la misma ‘base viable sobre la que negociar’ ha sido violada de manera abierta y clara, incluso antes de que comenzaran las negociaciones. En tal situación, un alto el fuego bilateral o las negociaciones son poco razonables”, agregó.

Además, los Guardianes de la Revolución de Irán advirtieron que podrían responder si Israel no deja de bombardear Líbano, donde más de 100 personas murieron en ataques al día siguiente de que se acordara una tregua entre Estados Unidos e Irán.

“Si la agresión contra el querido Líbano no cesa inmediatamente, cumpliremos con nuestro deber y daremos una respuesta”, declararon en un comunicado divulgado por la televisión pública.

Israel lanzó una serie de bombardeos sobre Beirut el 8 de abril, el ataque más violento contra la capital libanesa desde el inicio de la guerra. (DYLAN COLLINS/AFP)

No obstante, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que los libaneses “no fueron incluidos en el acuerdo”, según publicó en X la corresponsal de PBS News Hour, Liz Landers. “Es a causa de Hezbolá”, agregó el mandatario.

Sin embargo, Trump seguirá debatiendo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la idea de incluir al Líbano en un acuerdo de alto el fuego en la guerra con Irán, informó la Casa Blanca.