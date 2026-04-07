Trump aplaza ultimátum a Irán por dos semanas: crece la tensión

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que aceptó suspender durante dos semanas un devastador ataque contra Irán y que estaba dispuesto a un alto el fuego en la guerra si Teherán reabre por completo el vital estrecho de Ormuz.

“Acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas”, publicó Trump en las redes sociales poco más de una hora antes de que venciera su plazo, tras conversaciones con mediadores paquistaníes.

El presidente Donald Trump en la conferencia de prensa de este lunes 6 de abril. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Trump dice que Irán ha enviado a EE.UU. una propuesta de 10 puntos “viable”, pero no especificó cuáles eran esos puntos.

El presidente estedounidense agregó que ha “avanzado mucho” en negociaciones con Irán para acuerdo “de paz a largo plazo”.

Mientras tanto, Estados Unidos e Israel atacaron este martes una instalación petroquímica en el suroeste de Irán, sin causar víctimas, según informaron medios locales.

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“La planta petroquímica Amir Kabir de Mahshahr fue atacada por los enemigos estadounidenses y sionistas. No se han registrado víctimas”, declaró Valiollah Hayati, vicegobernador de la provincia suroccidental de Juzestán, citado por la agencia de noticias estatal Mehrs.

Además, explosiones se escucharon el martes por la noche en Doha, la capital de Catar, según informaron corresponsales de la AFP, tras lo cual Emiratos Árabes Unidos afirmó que sus fuerzas aéreas estaban respondiendo a misiles y drones iraníes.

“Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos se enfrentan actualmente a ataques con misiles y drones procedentes de Irán”, declaró el Ministerio de Defensa de Abu Dabi en un comunicado el X.

Humo en Teherán tras bombardeo del 7 de abril. (ATTA KENARE/AFP)

Irán está preparado

Irán está preparado para todas las posibilidades en el marco de la guerra con Estados Unidos e Israel, afirmó el primer vicepresidente, Mohamad Reza Aref.

“Ninguna amenaza escapa a nuestra preparación y a nuestros servicios de inteligencia”, declaró Aref en un mensaje en X.

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Además se informó que grupos de iraníes formaron cadenas humanas para proteger las centrales eléctricas, después de las amenazas del presidente Donald Trump de atacar la infraestructura energética.

Tras una campaña en línea y mediante mensajes de texto para inscribirse en las cadenas humanas en todo el país, las autoridades afirmaron que más de 14 millones de personas se habían sumado. No fue posible verificar de inmediato esa cifra ni cuántas personas estaban participando en las cadenas humanas, aunque las primeras imágenes mostraban a decenas de personas en cada lugar.