Estos alimentos en ayunas podrían ayudarle a ganar masa muscular

Los huevos son una de las opciones con proteína completa para incluir en el desayuno. (Canva /Stock)

Si usted está haciendo ejercicio para ganar músculo, probablemente haya escuchado que la alimentación después de varias horas de ayuno puede influir en la recuperación y desarrollo muscular.

Después de dormir, el cuerpo pasa varias horas sin recibir nutrientes, por lo que una primera comida con suficiente proteína puede aportar aminoácidos necesarios para la reparación de los músculos.

Eso sí, no significa que desayunar proteína por sí solo vaya a hacer que sus músculos crezcan. El entrenamiento de fuerza, el descanso y la cantidad total de proteína que usted consume durante todo el día también son fundamentales.

Estos alimentos pueden ayudarle

Entre las opciones que destacan por su aporte de proteína están los huevos, el yogur griego, el queso cottage, otros lácteos altos en proteína y el suero de leche, que suele consumirse en batidos.

Los huevos, por ejemplo, aportan proteína completa y pueden combinarse con alimentos como pan integral, avena o frutas para tener una comida más completa.

El yogur griego y el queso cottage también son alternativas prácticas, especialmente si usted prefiere algo que no sea tan pesado antes de hacer ejercicio.

En el caso del suero de leche, un batido puede aportar una cantidad importante de proteína en poco tiempo, por lo que resulta práctico para quienes entrenan temprano o tienen poco tiempo para desayunar.

Según Infobae, distintas revisiones científicas han analizado la relación entre el consumo de proteína en la mañana y la masa muscular. Una de ellas señala que las personas físicamente activas pueden beneficiarse de consumir entre 1,4 y 2 gramos de proteína por cada kilogramo de peso corporal al día, distribuidos en varias comidas.

No se trata solamente de comer al despertar

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Un detalle importante es que no existe una regla que obligue a desayunar proteína para ganar músculo.

El yogur griego puede ser una alternativa práctica para comenzar el día con un buen aporte de proteína. (Canva/Canva)

La evidencia citada por Infobae señala que el efecto de desayunar o saltarse el desayuno sobre las adaptaciones al entrenamiento de fuerza puede ser limitado cuando la cantidad total de proteína consumida durante el día se mantiene adecuada.

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Por eso, si usted quiere aumentar masa muscular, no basta con tomarse un batido o comerse dos huevos en la mañana y olvidarse del resto del día.

La proteína puede repartirse entre varias comidas. Además, combinarla con carbohidratos de buena calidad puede darle energía para entrenar, mientras que el descanso permitirá que el organismo se recupere.

En pocas palabras, los huevos, yogur griego, queso cottage, lácteos ricos en proteína y suero de leche pueden ser buenos aliados para comenzar el día, pero lo que realmente cuenta es mantener una alimentación adecuada y constante junto con un entrenamiento de fuerza.