Estados Unidos pone pausa a las citas para visas en embajadas y consulados de todo el mundo

Estados Unidos puso en pausa la programación de citas para solicitar visas en sus embajadas y consulados alrededor del mundo. (Canva stock/KHUNKORN de khunkorn / Getty Images Signature)

Si usted tiene un trámite de visa para Estados Unidos, debe estar atento, porque el Departamento de Estado estadounidense anunció cambios en la programación de citas en sus embajadas y consulados alrededor del mundo.

La medida se conoció esta semana y responde, según explicó el propio organismo, a una capacitación global para funcionarios consulares, por lo que algunas citas deberán ser ajustadas para permitir que los oficiales participen en ese proceso.

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El anuncio genera especial preocupación entre quienes ya tenían una entrevista programada, pues algunos solicitantes recibieron mensajes en los que se les informa que su cita será reprogramada, pero sin indicarles todavía una nueva fecha.

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¿Qué pasa con las personas que ya tenían cita?

Personas que ya tenían una entrevista programada comenzaron a recibir avisos sobre la reprogramación de sus citas. (Canva stock/Adrian825 de Getty Images / Tab1962)

Por ahora, el Departamento de Estado no ha establecido cuándo volverá a funcionar con normalidad la programación de entrevistas ni cuánto tiempo durará el proceso de capacitación.

La información fue reportada inicialmente por Financial Times y posteriormente recogida por medios internacionales como Reuters. De acuerdo con los reportes, la revisión busca que los funcionarios puedan analizar las solicitudes de manera más exhaustiva y determinar si los solicitantes podrían depender de determinados beneficios públicos en Estados Unidos.

La situación ocurre mientras la administración de Donald Trump mantiene un endurecimiento de las políticas migratorias y de los controles relacionados con el ingreso y permanencia de extranjeros.

Para las personas que tienen procesos de reunificación familiar o solicitudes migratorias pendientes, una nueva espera podría representar un problema adicional, especialmente porque algunas sedes ya enfrentaban largos tiempos para conseguir una entrevista.

¿Qué debe hacer si su cita fue afectada?

Si usted ya tenía una entrevista programada, lo recomendable es revisar constantemente su correo electrónico y el sistema oficial de citas para conocer cualquier cambio o recibir la nueva fecha.

Según el medio Mdzol, las autoridades estadounidenses no han dado un plazo concreto para normalizar la programación, por lo que los solicitantes deberán esperar las instrucciones correspondientes de la embajada o consulado donde realizan su trámite.