Evie Cluke entrenó a Ian David Long en el equipo de atletismo de la secundaria Newbury Park en 2007 y 2008. En una entrevista con The Associated Press, dijo el domingo que Long era una “bomba de tiempo” que constantemente perdía los estribos, hacía berrinches y le gritaba a los entrenadores cuando no le gustaban sus decisiones. Dijo que una vez fue testigo de cómo atacó a otra entrenadora.