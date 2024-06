Experto dice que mujer “no sufrió” al ser asesinada y devorada por una enorme serpiente

Una de las imágenes más impactantes de los últimos días muestra a personas de un pueblo de Indonesia recuperando el cuerpo de una mujer, madre de cuatro hijos, del interior de una pitón gigante de seis metros.

Mark O’Shea, un herpetólogo famoso, dijo que la mujer debió morir de un infarto. X

El imaginario popular y películas, como “Anaconda”, dejaron al público con la piel de gallina ante el potencial horror vivido por la víctima en sus últimos momentos de vida, pero el experto en serpientes Mark O’Shea explica que todo debió suceder muy rápido, hasta el punto que la mujer no agonizó hasta su último aliento.

Mark O’Shea, un herpetólogo famoso por el programa de televisión “Las aventuras de O’Shea”, dijo al sitio web norteamericano TMZ que la mujer, que caminaba por el bosque hacia un mercado, entró en la zona de caza del animal, que rápidamente se envolvió alrededor de su cuerpo, aplicando una fuerza enorme. Según él, la víctima perdió el conocimiento en menos de un minuto.

La presión ejercida por el reptil en el centro de su cuerpo habría empujado la sangre hacia las extremidades de su cuerpo, provocando un infarto.

Mark O’Shea, un herpetólogo famoso. X

Con la muerte de su presa, la serpiente habría mapeado el cadáver y comenzado a tragarlo desde la cabeza, posición que evita que el cuerpo se enrede u obstruya su sistema digestivo.

Mark señala que el incidente de la mujer en Indonesia es extremadamente raro, ya que las serpientes no cazan a los humanos y no los tienen como presa natural. Sin embargo, si el animal tenía hambre y la mujer terminó interponiéndose en su camino, el resultado realmente no podría haber sido diferente.

Entonces la víctima simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado.