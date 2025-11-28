Internacionales

Famosa página compartió imagen de Costa Rica que le dará la vuelta al mundo

La página Earth, reconocida globalmente por compartir contenido visual de alta calidad, publicó una imagen captada en Playa Matapalo, Costa Rica, que rápidamente llamó la atención mundial.

Por Hillary Chinchilla Marín

Una fotografía tomada en playa Matapalo, Costa Rica, fue compartida por la reconocida página Earth, que cuenta con más de un millón de seguidores en X, y la publicación generó una fuerte respuesta internacional por su mensaje y belleza natural.

Earth resalta paisaje costarricense

Fotografía de Playa Matapalo destacada por Earth resalta la pureza del paisaje costarricense.
Fotografía de Playa Matapalo destacada por Earth resalta la pureza del paisaje costarricense. (Earth X/Earth)

La página Earth, conocida por presentar contenido impresionante en alta definición realizado por fotógrafos y artistas de todo el mundo, publicó la imagen acompañada de un mensaje que llamó la atención de miles de usuarios.

“Capturada en la playa Matapalo, Costa Rica, me conmueve cada vez que la veo. Hay algo en esto que me transmite pureza. Incluso con algunos lugareños y visitantes en la playa. Muestra el fin del mundo como siempre ha sido... y espero que sea”, escribió la cuenta en X.

La publicación destacó la conexión entre la naturaleza costarricense y el concepto de pureza que la plataforma acostumbra resaltar en sus contenidos visuales. La imagen también subrayó la presencia de lugareños y visitantes, lo que generó comentarios positivos sobre la convivencia armónica entre personas y entorno.

Más de un millón de seguidores amplifican el alcance

Hombre con bandera de Costa Rica
Opción 3: Earth destaca fotografía de Costa Rica y provoca millones de reacciones en X (Shutterstock/Shutterstock)

Earth, que se describe como una plataforma que “presenta contenido impresionante en alta definición, seleccionado por los mejores fotógrafos y artistas del mundo”, alcanzó gran interacción con esta fotografía gracias a su comunidad global.

La combinación entre la calidad del paisaje y el mensaje adjunto hizo que la publicación comenzara a circular ampliamente, posicionando a Costa Rica nuevamente como uno de los destinos más admirados por su riqueza natural.

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

