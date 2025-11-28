Famosa página compartió imagen de Costa Rica que le dará la vuelta al mundo

Una fotografía tomada en playa Matapalo, Costa Rica, fue compartida por la reconocida página Earth, que cuenta con más de un millón de seguidores en X, y la publicación generó una fuerte respuesta internacional por su mensaje y belleza natural.

Earth resalta paisaje costarricense

Fotografía de Playa Matapalo destacada por Earth resalta la pureza del paisaje costarricense. (Earth X/Earth)

La página Earth, conocida por presentar contenido impresionante en alta definición realizado por fotógrafos y artistas de todo el mundo, publicó la imagen acompañada de un mensaje que llamó la atención de miles de usuarios.

“Capturada en la playa Matapalo, Costa Rica, me conmueve cada vez que la veo. Hay algo en esto que me transmite pureza. Incluso con algunos lugareños y visitantes en la playa. Muestra el fin del mundo como siempre ha sido... y espero que sea”, escribió la cuenta en X.

La publicación destacó la conexión entre la naturaleza costarricense y el concepto de pureza que la plataforma acostumbra resaltar en sus contenidos visuales. La imagen también subrayó la presencia de lugareños y visitantes, lo que generó comentarios positivos sobre la convivencia armónica entre personas y entorno.

Más de un millón de seguidores amplifican el alcance

Earth, que se describe como una plataforma que “presenta contenido impresionante en alta definición, seleccionado por los mejores fotógrafos y artistas del mundo”, alcanzó gran interacción con esta fotografía gracias a su comunidad global.

La combinación entre la calidad del paisaje y el mensaje adjunto hizo que la publicación comenzara a circular ampliamente, posicionando a Costa Rica nuevamente como uno de los destinos más admirados por su riqueza natural.

Captured at Matapalo Beach in Costa Rica and it gets me every time. Something about this feels pure to me. Even with a few locals and visitors to the beach within. It shows the edge of the world as it’s always been… and will hopefully be. ❤️🌴📸 pic.twitter.com/RBmLg40jkv — Earth (@earthcurated) November 28, 2025

