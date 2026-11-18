El avance del crimen organizado tiene efectos mayores en la economía de Costa Rica. (Canva/Canva)

La preocupante realidad que enfrenta Costa Rica por el crecimiento del narcotráfico y la violencia llama la atención de la prensa internacional.

El reconocido medio Infobae publicó un reportaje titulado “El nuevo rol de Costa Rica como centro logístico de droga”, en el que expone cómo el país dejó de ser únicamente un territorio de paso para convertirse en un punto de almacenamiento y reexportación de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

La publicación, firmada por la periodista Thania Urías, se basa en un informe de Expediente Abierto que revela cifras alarmantes sobre el avance del crimen organizado.

Las cifras que preocupan

Según el reportaje, las organizaciones criminales identificadas en Costa Rica pasaron de 35 a 340 en una década.

Además, los homicidios aumentaron de 588 en 2021 a 870 en 2025, mientras que el 70,6 % de los asesinatos registrados durante ese último año estuvieron relacionados con ajustes de cuentas y disputas entre organizaciones criminales, de acuerdo con el estudio citado.

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El informe también señala que San José, Puntarenas y Limón concentraron más del 60 % de los homicidios del país cada año entre 2022 y 2025.

Costa Rica ya no es solamente un país de paso

Este tipo de decomiso en Costa Rica se volvió normal (Ministerio de Seguridad Pública)

Uno de los aspectos más inquietantes del reportaje es que las bandas locales comenzaron a recibir cocaína como forma de pago por sus servicios de transporte y almacenamiento.

Esto permitió que desarrollaran sus propias redes de distribución, aumentando la competencia por territorios y el mercado interno de drogas.

“Costa Rica ahora se ha convertido de un país de tránsito a un país de embodegamiento y reexportación de droga”, explicó el investigador Roberto Orozco, coautor del estudio, citado en la publicación.

El reportaje también advierte sobre el uso de negocios aparentemente legales para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico.

La publicación de Infobae coloca así ante una audiencia internacional una realidad que preocupa dentro de nuestras fronteras: el crecimiento de las estructuras criminales y su impacto en la seguridad del país.