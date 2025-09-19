Feng Shui revela dónde colocar la escoba para alejar las malas energías

Las escobas jalan muchas energías según el Feng Shui (google IA/Made with Google AI)

El Feng Shui, antigua práctica china que busca armonizar los espacios, ahora pone el foco en un objeto tan cotidiano como la escoba. Según especialistas consultados por O Globo Brasil, la ubicación de este utensilio de limpieza puede influir en la circulación de la energía dentro del hogar y hasta ayudar a alejar las malas energías.

LEA MÁS: En la Casa de los Famosos hablaron de Costa Rica, pero no de la mejor manera

Un objeto cotidiano con poder energético

Dejar la escoba en lugares visibles como la sala o la entrada principal puede bloquear el flujo de energía positiva, conocido como “chi”. En cambio, la recomendación es guardarla en armarios cerrados, cuartos de servicio o espacios donde no interrumpa la vida diaria.

El Feng Shui también aconseja que la escoba esté siempre limpia y en buen estado, ya que si acumula suciedad podría retener energía negativa.

LEA MÁS: Sismo 7,8 sacude Kamchatka, Rusia: alerta de tsunami y lo que se sabe hasta ahora

Lugares donde no debe estar la escoba

La escoba debe dormir afuera de casa para los Feng Shui (google IA/Made with Google AI)

Los maestros del Feng Shui insisten en que no se debe colocar la escoba junto a la puerta principal, porque podría impedir la entrada de prosperidad. Tampoco es recomendable dejarla cerca de dormitorios o salas de estar, ya que afecta la calma y el equilibrio emocional de la familia.

En algunas tradiciones, incluso se sugiere colocar la escoba boca abajo fuera de la casa durante la noche, con el mango hacia arriba, como forma simbólica de proteger el hogar de la mala suerte.

LEA MÁS: ¿Ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia se inclina por la ducha matutina y esta es la razón

Orientaciones y simbolismo

El Feng Shui también asigna importancia a las direcciones. Según la práctica, las esquinas ubicadas al oeste, noroeste o suroeste de la casa son las más propicias para guardar la escoba, pues se asocian con estabilidad y prosperidad.

Más allá de la creencia espiritual, mantener los objetos de limpieza organizados y fuera de la vista aporta orden, limpieza y una sensación de bienestar emocional dentro del hogar.