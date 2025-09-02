Ganador de la lotería cometió un “error” que lo hizo doblemente millonario

Lo que para muchos sería un simple descuido, para Paul Corcoran, un ganador de la lotería, se convirtió en el golpe de suerte más grande de su vida.

Este vecino de Massachusetts, Estados Unidos, llevaba años apostando siempre a la misma combinación de números en el famoso sorteo del Powerball, una de las loterías más populares del país.

Normalmente jugaba con la modalidad “multidraw”, que le permite participar en varios sorteos consecutivos con un solo pago. Sin embargo, esta vez pensó que el boleto ya no estaba vigente y, por precaución, decidió adquirir otro con los mismos números. En otras palabras, por un error o descuido, terminó participando con dos boletos idénticos en el mismo sorteo.

Paul Corcoran se ganó doble premio en la lotería gracias a su despiste. (Powerball/Powerball)

El resultado fue inesperado: los dos boletos acertaron los cinco números principales, lo que le otorgó un premio de un millón de dólares por cada uno (unos 506 millones de colones). En total, se convirtió en dueño de 2 millones de dólares antes de impuestos, todo gracias a un descuido que cualquiera podría haber considerado un error.

LEA MÁS: Mujer descubrió que la “hermana” de su novio era en realidad la esposa

La confirmación oficial

La Lotería de Massachusetts confirmó que Corcoran reclamó su premio el 11 de julio en la sede de Dorchester. La institución detalló que los números que eligió son los mismos que ha jugado durante años y que, de no haber comprado ese segundo boleto, se habría llevado únicamente la mitad del premio.

Hasta el momento, el nuevo millonario no ha revelado qué planes tiene para gastar el dinero. Lo único que trascendió es que sigue sorprendido por la manera en que un acto tan simple, casi rutinario, cambió radicalmente su vida.

LEA MÁS: Ella cree vivir en 1994 y su marido la vuelve a enamorar a diario, la historia que inspiró la película de Adam Sandler

El impacto de un “despiste millonario”

Historias como la de Corcoran no son comunes, pero cada cierto tiempo demuestran lo impredecible de los juegos de azar. En el caso de Powerball, la probabilidad de acertar los cinco números principales, sin incluir la bola extra, es de 1 en 11,6 millones.

Ese pequeño margen de suerte fue suficiente para que un descuido lo convirtiera en doble ganador. Como dicen los propios organizadores, “cada boleto cuenta” y, en este caso, el jugador comprobó que hasta un error puede ser sinónimo de buena fortuna.

El hombre, de no cometer el error, se habría llevado la mitad del premio (Shutterstock)

De Estados Unidos al mundo

El caso rápidamente dio la vuelta al mundo y ha sido replicado por medios como El Tiempo (Colombia), La Nación (Argentina), Univisión y La Razón (España), quienes destacaron el carácter insólito de la historia: un hombre que se volvió millonario dos veces en el mismo día, jugando los mismos números.

LEA MÁS: Pareja usa los ahorros de su boda para salvar a su perrito de 15 años

En Costa Rica, donde la lotería es parte del día a día de miles de ticos, esta historia confirma lo que siempre se ha dicho: la suerte llega cuando menos se espera. Y a veces, hasta un despiste puede abrir la puerta a millones.

*Esta nota fue redactada por la Inteligencia Artificial, con información de El Tiempo de Colombia y revisada por un editor.