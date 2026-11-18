El líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes estadounidense, Hakeem Jeffries, prometió este miércoles investigaciones a fondo contra el presidente Donald Trump tras ser nominado por su partido para convertirse en el primer negro que presida la Cámara Baja.

Los demócratas, que arrasaron en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, eligieron a Jeffries en una votación a puerta cerrada.

El nuevo Congreso entra en funciones en enero, y Jeffries, de 56 años, deberá ser ratificado por la mayoría de los 435 miembros de la Cámara, que para entonces estará en manos de los demócratas.

Hakeem Jeffries prometió este miércoles investigaciones a fondo contra el presidente Donald Trump. AFP (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

El partido opositor al presidente Donald Trump ha prometido que intentará revertir las políticas del republicano y que abrirá investigaciones sobre todos los aspectos de su administración y su familia.

“Vamos a luchar para garantizar que, ante la corrupción, el caos y la crueldad sin precedentes que sufre el pueblo estadounidense, los demócratas de la Cámara de Representantes hagan rendir cuentas a los corruptos, no por motivos partidistas, sino por motivos patrióticos”, afirmó Jeffries ante la prensa.

La Cámara de Representantes aprobó durante el primer mandato de Trump que el republicano se sometiera a dos juicios políticos, procesos que fracasaron en el Senado.

El representante por California Robert García, que tendrá un cargo clave en la nueva mayoría, amenazó con varias comisiones de investigación, y anunció que había mandado cartas a una docena de personas del círculo presidencial, incluidos los hijos de Trump.

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El ala socialista de los demócratas ha aumentado sus representantes en el Congreso, y aunque habían amenazado con retirar su apoyo a Jeffries, finalmente no presentaron ningún rival.

Este bando busca concesiones de Jeffries en cuestiones que van desde el apoyo militar estadounidense a Israel hasta la influencia del dinero en la política.

La postura de Ocasio-Cortez

Jeffries saludó la composición del próximo Congreso como “la más diversa de la historia” del país.

“Sabemos que lo que une a la gente son los desafíos que viven los estadounidenses de todos los orígenes”, explicó.

Donald Trump deberá enfrentar investigaciones. AFP (MANDEL NGAN/AFP)

Jeffrey se había reunido el martes con legisladores izquierdistas para tratar asuntos como Israel y la atención sanitaria.

Alexandria Ocasio-Cortez, una congresista hispana de ese ala izquierda del partido, y potencial candidata a las primarias demócratas para la presidencia, le dio su respaldo.

Ocasio-Cortez elogió lo que describió como “un avance muy real y un compromiso con garantizar atención sanitaria para todos los estadounidenses”, informó Politico.

Entrevistada recientemente, Ocasio-Cortez rehusó aclarar si esa cobertura sanitaria universal debería incluir a los inmigrantes indocumentados.

Alexandria Ocasio-Cortez es una congresista hispana de ese ala izquierda del partido. AFP (Mark Lennihan/AP)

El coste de la vida, y en especial el precio de los combustibles, provocó en gran parte la victoria aplastante de los demócratas.

Los demócratas tienen una elección más complicada para elegir quién liderará su grupo en el Senado, ya que hay una disputa entre el veterano político neoyorquino Chuck Schumer y el progresista Chris Van Hollen, del estado de Maryland.

La bancada del partido azul en la Cámara Alta aumentó el martes con la victoria de Mary Peltola en Alaska, por lo que los demócratas tendrán 56 escaños por los 44 de los republicanos.