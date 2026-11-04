Lo que le pasó a Trump en Estados Unidos tiene al mundo en vilo

El presidente Donald Trump enfrenta este miércoles un horizonte político incierto con el Congreso en contra y numerosos frentes abiertos, tras la debacle electoral ante los demócratas en las elecciones de mitad de mandato.

Los demócratas encabezaron un tsunami político este martes en Estados Unidos y se adueñaron del Congreso, en un humillante revés para Trump que compromete el final de su presidencia.

La oposición ganó el control de la Cámara de Representantes y el Senado con triunfos en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio y bastiones republicanos como Texas, Iowa y Kansas, estado en el cual ningún demócrata había ganado el escaño desde 1932.

A partir del 3 de enero, la oposición controlará ambas cámaras del Congreso con una confortable mayoría y un claro viraje a la izquierda, con numerosos candidatos socialistas dispuestos a lanzar iniciativas legislativas de gran calado.

Trump reconoció la derrota en una conversación con periodistas del New York Times. AFP (FINN GOMEZ/Getty Images via AFP)

Los resultados reflejaron una profunda insatisfacción con el costo de vida, los aranceles y la guerra de Trump contra Irán, que ha disparado los precios del combustible.

Los demócratas prometen abrir investigaciones sobre el presidente, su familia y su gobierno, y sobre la conveniencia de seguir pagando por la guerra.

“El pueblo estadounidense ha repudiado la depravación, la corrupción y la incompetencia del fracasado presidente saliente Donald Trump”, declaró el senador demócrata Jon Ossoff, reelecto al Senado por Georgia.

En Texas, donde los republicanos se hundieron, la votante Kathy Jackoway dijo a la AFP que la gente “sufre por los precios de la gasolina, la crisis alimenticia y la salud”. “Todos sufren (...) y Trump está ocupado construyendo monumentos para sí mismo”, agregó, celebrando el triunfo demócrata.

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Trump reconoció la derrota en una conversación con periodistas del New York Times durante la aciaga velada electoral.

“Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados”, dijo el mandatario, citado por el diario.

“Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo, realmente lo creo”, dijo el mandatario de 80 años en una entrevista con Fox News, en un tono conciliador. “Pelearon duro”.

Cuando las proyecciones comenzaron a mostrar el triunfo demócrata, Trump se desmarcó de la derrota republicana y escribió en redes sociales: “Yo no estaba en la papeleta y, si lo hubiera estado, ¡habríamos ganado POR UNA VICTORIA APLASTANTE!”.

James Talarico, candidato demócrata al Senado de EE. UU. por Texas, y Gina Hinojosa, representante estatal y candidata a la gobernación de Texas, reaccionan durante un acto de campaña de mitad de mandato en Austin, Texas, el 2 de noviembre de 2026. Talarico se enfrenta al fiscal general del estado, Ken Paxton —quien cuenta con el respaldo de Trump—, cuyas polémicas han contribuido a transformar lo que durante mucho tiempo fue un bastión republicano en una contienda muy reñida. Paxton conserva una base de seguidores conservadores leales y un enorme apoyo financiero externo. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

A pesar de reconocer la derrota, Trump posteó en redes sociales una gorra roja con la palabra “VETO”, en referencia a su capacidad de frenar proyectos de ley aprobados por la mayoría demócrata.

En sus dos primeros años de mandato, Trump lanzó campañas militares de éxito desigual, en Venezuela e Irán, recortes de impuestos y decenas de decretos presidenciales.

Este martes reconoció que el conflicto con Irán pudo haber contribuido con la derrota de su partido, aunque defendió la acción militar.

Tras conocerse los resultados, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, dijo que quienes esperen un cambio en la política estadounidense “se equivocan gravemente”.

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Hitos electorales

La elección fue “una gran derrota y un contundente repudio a Donald Trump y sus políticas”, dijo a la AFP Todd Belt, profesor de la Universidad George Washington.

El tsunami demócrata les permitió hacerse con importantes bastiones republicanos.

En Texas, James Talarico, un exmaestro y exseminarista presbiteriano, se alzó al Senado con una victoria arrolladora sobre Ken Paxton, candidato apoyado fuertemente por Trump.

También en este estado, Gina Hinojosa será la nueva gobernadora tras vencer a Gregg Abbott, el republicano que buscaba la reelección.

Las elecciones de medio periodo en Estados Unidos defininieron el control del Congreso. AFP (LEONARDO MUNOZ/AFP)

El mundo opina

La amplia victoria de los demócratas es “una muy buena noticia para la democracia estadounidense”, declaró el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot.

“Es una nueva demostración de que, en democracia, es el pueblo quien escribe su propia historia y de que nadie, ni los algoritmos ni los intereses privados, puede hacerlo en su lugar”, subrayó.

El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, celebró el “cambio” y expresó su esperanza de que se pongan en marcha nuevas iniciativas para resolver los conflictos en Oriente Medio y Ucrania.

La “ola ultra” se “desmorona”, consideró por su parte el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

Los gringos mostraron su insatisfacción en las urnas. AFP (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

MAGA en desbandada

El demócrata Hakeem Jeffries, quien se espera gane la presidencia de la Cámara de Representantes en el nuevo Congreso, afirmó que “los extremistas del MAGA están en desbandada de costa a costa. Donald Trump está en conmoción en este momento”.

Jeffreys, elegido en el estado de Nueva York y que podría ser el primer negro en presidir la Cámara, ha prometido un trabajo ambicioso en el legislativo enfocado en recuperar el poder adquisitivo, una de las principales quejas del electorado.

En Atlanta, Gracie Surface dijo que votó por Ossoff, una de las promesas del partido demócrata, porque la política estadounidense necesita “sangre nueva”.