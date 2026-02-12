Internacionales

Hallan muertos dos bebés dentro de un congelador en Francia

La policía detuvo a una mujer de unos cincuenta años después de que dos bebés fueran encontrados muertos en el congelador

Por AFP

La policía francesa detuvo a una mujer de unos cincuenta años después de que dos bebés recién nacidos fueran encontrados muertos en el congelador de una casa del este de Francia, informaron fuentes cercanas al caso a AFP este jueves.

Según una fuente, un hombre alertó a la policía el martes del hallazgo del cadáver de un recién nacido en el congelador de su casa en la ciudad de Aillevillers-et-Lyaumont.

Dos bebés recién nacidos fueran encontrados muertos en el congelador de una casa del este de Francia. Archivo (Tomada de internet)

Al llegar la policía encontró el cuerpo de un segundo bebé.

Las sospechas recayeron rápidamente en la madre, que había abandonado el hogar sin previo aviso. Fue arrestada el miércoles cerca de París.

Al parecer la mujer tiene nueve hijos de dos relaciones diferentes.

El alcalde Aillevillers-et-Lyaumont, Jean-Claude Tramesel, dijo estar conmocionado por el macabro hallazgo.

“Es un pueblo pequeño de 1.500 habitantes. Estas noticias siempre piensas que suceden en otros sitios”, dijo a AFP. “Estamos atónitos”, añadió.

Sobre la pareja, Tramesel dijo que “han vivido en el pueblo durante unos 20 años pero no trabajan aquí” y son muy reservados.

Otros casos de bebés asesinados

En 2022 se descubrieron dos bebés recién nacidos en el congelador de la casa de una mujer en el sur de Francia. En 2015 se encontraron cinco cuerpos en un caso similar, en el que la madre fue condenada a ocho años de prisión.

Otro caso que pasó a los anales legales franceses fue el de Véronique Courjault, quien recibió una sentencia de ocho años en 2009 por matar a tres de sus hijos recién nacidos.

