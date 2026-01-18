“Maldad absoluta”: El padre que asesinó a sus 5 bebés y fue descubierto 20 años después por el ADN

La justicia tardó décadas, pero llegó. Un hombre deberá enfrentar todo el peso de la ley tras ser declarado culpable de asesinar a cinco de sus propios hijos, todos menores de seis meses, en una serie de crímenes que estremecieron a California por su brutalidad y crueldad.

Un horror que se extendió por años

Según Infobae, los asesinatos ocurrieron entre 1992 y 2001 en distintas localidades del centro y norte del estado.

Durante años, las muertes quedaron sin respuestas, sin responsables y sin justicia. Los bebés no llegaron a conocer la vida, ni siquiera a cumplir seis meses, y su historia permaneció enterrada en el silencio.

El Tribunal del Condado de Yolo declaró culpable a Paul Allen Perez, hoy de 63 años, por múltiples cargos de asesinato y por agresión agravada a un menor con resultado de muerte, imponiéndole la pena máxima: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El hallazgo que destapó la verdad

El caso comenzó a esclarecerse cuando, en 2007, un pescador encontró los restos de un bebé dentro de una heladera metálica, sumergida en las cercanías de Woodland, a unos 32 kilómetros de Sacramento.

El cuerpo estaba envuelto en plástico y una manta infantil, acompañado de ladrillos y piezas metálicas colocadas para impedir que saliera a la superficie.

Durante años no se supo quién era el bebé ni quién lo había asesinado. Fue recién en 2019, gracias a los avances en pruebas de ADN, que los investigadores lograron identificarlo como Nikko Lee Perez y establecer que el responsable era su propio padre.

Cinco hijos, cinco muertes

A partir de esa identificación, los detectives reconstruyeron una verdad aún más devastadora: el bebé hallado no era el único. Otros cuatro hijos del acusado murieron en circunstancias similares.

Las víctimas fueron identificadas como Kato Allen Perez (1992), Mika Alena Perez (1995), Nikko Lee Perez (1997) y Kato Krow Perez (2001). Ninguno de los niños alcanzó los seis meses de vida. De los cinco bebés asesinados, solo dos cuerpos han sido recuperados. Los restos de los otros tres aún no han sido localizados.

Un historial marcado por la violencia

Según la Oficina del Fiscal del Condado de Yolo, Paul Allen Perez acumuló más de 40 años de antecedentes de violencia, con agresiones dirigidas a mujeres, niños y animales. Al momento del fallo, ya cumplía una condena en la Prisión Estatal de Kern Valley por otros delitos, incluidos abusos sexuales.

El fiscal del distrito, Jeff Reisig, fue contundente al referirse al caso y calificó los crímenes como actos de “maldad absoluta”, asegurando que el acusado “debe morir en prisión”.

La sentencia definitiva será dictada el 6 de abril, aunque el tribunal dejó claro que el condenado no volverá a recuperar la libertad.

Una herida que no cierra

El caso dejó al descubierto fallas graves en los sistemas de protección infantil y provocó conmoción a nivel local y nacional.

Las autoridades confirmaron que la investigación permanece abierta hasta lograr ubicar los cuerpos de los tres bebés que aún no han sido encontrados.

Décadas después, la tecnología permitió que la verdad saliera a la luz. Para las víctimas, sin embargo, la justicia llegó demasiado tarde.

