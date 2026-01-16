Niño de dos años fue llevado al hospital por gripe, lo dieron de alta y murió un día después

El caso del pequeño Isaías, de 2 años, ha generado conmoción en Nueva Jersey, luego de que el menor falleciera tras ser dado de alta de un hospital con diagnóstico de gripe, pese a presentar fiebre que posteriormente alcanzó niveles críticos y derivó en convulsiones.

Según la revista People, el niño fue llevado a la sala de emergencias luego de presentar fiebre, fue enviado a casa con indicaciones básicas y murió al día siguiente, según relataron sus familiares.

Fiebre alta, alta médica y un desenlace fatal

Isaías, de 2 años, murió tras ser dado de alta con diagnóstico de gripe. (Foto creada con IA) (Inteligencia Artificial/Made with Google AI)

De acuerdo con el testimonio de su madre, Giselle Castillo, Isaías presentó una temperatura de 101.2 grados Fahrenheit, equivalente a 38.4 grados Celsius, el 11 de enero. Al día siguiente fue llevado al hospital, donde fue diagnosticado con gripe y dado de alta, con la recomendación de administrarle medicamentos comunes para la fiebre.

Horas después, la condición del menor empeoró. Su temperatura se elevó hasta 105 grados Fahrenheit, lo que equivale a 40.6 grados Celsius, nivel considerado extremadamente peligroso. En ese momento, Isaías comenzó a presentar convulsiones, lo que obligó a la familia a llamar al 911 y trasladarlo nuevamente al hospital.

“Fue muy traumático”

El niño fue ingresado de nuevo a un centro médico, donde falleció al día siguiente en el Morristown Medical Center.

“Fue muy traumático. Estaba asustada”, relató la madre al medio ABC-7. La familia aseguró que Isaías aún no había recibido la vacuna contra la gripe, ya que no asistía a guardería y la inmunización estaba programada para más adelante en el mes.

“Nunca seré la misma, mis hijos nunca serán los mismos, mi familia nunca será la misma”, expresó Castillo tras la pérdida.

Primer fallecimiento pediátrico por gripe en la temporada

Según los reportes, Isaías es el primer niño en morir por gripe en Nueva Jersey en esta temporada, en medio de un aumento de muertes pediátricas asociadas a la enfermedad.

Expertos han señalado que la mayoría de los casos recientes están relacionados con una variante de Influenza A (H3N2), identificada inicialmente en Australia, y que ha provocado un aumento significativo de contagios y complicaciones graves en menores.

Familia busca apoyo

Un amigo de la familia creó una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir gastos y permitir que los padres puedan concentrarse en afrontar el duelo y honrar la memoria del niño.

