María Corina Machado regaló medalla del Nobel a Trump, pero ella salió con misterioso obsequio en la mano

La política de Venezuela, María Corina Machado, protagonizó un evento sin precedentes en Washington al entregar su medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La medalla del Premio Nobel de la Paz fue el centro de la reunión entre los líderes de Venezuela y Estados Unidos. (AFP/AFP)

El encuentro, desarrollado en el marco de un almuerzo privado en la Casa Blanca, buscó estrechar lazos en un momento crítico para la transición política venezolana.

“Se lo merece. Fue un momento muy emotivo”, confesó María Corina Machado durante una conversación con la cadena Fox News. Por su parte, el líder republicano calificó la acción como un “gesto maravilloso de respeto mutuo” a través de sus redes sociales, destacando la trayectoria de la opositora.

Un galardón simbólico en manos de Donald Trump

Aunque el Premio Nobel de la Paz es una distinción personal según las reglas internacionales, la líder de Venezuela decidió ceder el reconocimiento al mandatario estadounidense.

“Le presenté al presidente de Estados Unidos la medalla", confirmó la dirigente ante los medios en el Capitolio, subrayando su confianza en el apoyo norteamericano para el futuro de su nación.

Donald Trump, quien ha manifestado anteriormente su deseo de obtener dicho galardón, describió a la política como una mujer extraordinaria. Pese a la relevancia del acto, la Casa Blanca no difundió imágenes oficiales de la entrega de la medalla en sus canales habituales de comunicación.

El futuro político y el misterioso obsequio

Tras finalizar la reunión, la jornada se tornó compleja debido a la aglomeración de seguidores que impidió la realización de una rueda de prensa formal.

María Corina Machado sostiene una bolsa de regalo de Donald Trump tras salir de la Casa Blanca. (AFP/AFP)

Según reportes de CNN, la dirigente venezolana fue captada por los fotógrafos mientras se retiraba de la residencia oficial sosteniendo una bolsa de regalo con la marca de las empresas del presidente.

La situación de María Corina Machado fuera de su país genera incertidumbre sobre su capacidad de influencia real ante las actuales prioridades de Donald Trump.

El enfoque de la administración estadounidense parece centrarse hoy en los recursos naturales de Venezuela y el combate al tráfico de sustancias ilícitas, dejando en pausa las expectativas de un cambio inmediato en la estructura del poder en Caracas.

