Hombre insultó a Javier Milei en Mar del Plata y el presidente de Argentina soprendió con su respuesta

El presidente argentino Javier Milei respondió con ironía a un vecino que lo insultó desde un balcón en Mar del Plata. AFP (DANIEL DUARTE/AFP)

El presidente de Argentina, Javier Milei, protagonizó un breve entredicho con un vecino de Mar del Plata que lo insultó desde un balcón mientras saludaba a simpatizantes durante una caminata por las avenidas Colón y Las Heras.

El episodio, registrado en video y ampliamente difundido en redes sociales, muestra cómo un hombre le grita al mandatario: “¡Estafador hijo de puta!”. Lejos de responder con agresividad, Milei replicó con ironía: “Igual te estoy arreglando la vida”.

La situación generó risas entre los presentes, pero el intercambio no terminó allí. Ante la insistencia del vecino, una mujer que acompañaba al presidente exclamó: “Dome, Milei, dome”, a lo que el mandatario respondió elevando la voz: “Te voy a bajar un poco más la inflación así puteás un poco más, dale”.

El comentario provocó aplausos entre sus simpatizantes y rápidamente se transformó en tendencia en redes.

Doble jornada en Mar del Plata

La presencia del mandatario en la ciudad balnearia formó parte de una doble jornada oficial. En la mañana, Milei encabezó la inauguración de una planta de procesamiento de papas de la multinacional Lamb Weston, ubicada en el Parque Industrial General Savio.

La inversión, cercana a US$ 300 millones, generó alrededor de 250 empleos y fue destacada por el presidente como una señal del crecimiento industrial del país.

Durante el acto, Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el intendente Guillermo Montenegro, y el candidato a diputado nacional Diego Santilli, a quien el oficialismo perfila como figura clave en Buenos Aires.

Milei afirmó que su objetivo es “bajar la inflación hasta que sea historia”. AFP (JUAN MABROMATA/AFP)

Promesas y mensajes políticos

En su discurso, Milei reiteró su compromiso de reducir la inflación y prometió que “será historia”. También lanzó un mensaje contundente contra la delincuencia: “Narcos y chorros, les aviso que se las vamos a hacer pasar mal”, dijo ante los presentes.

Por la tarde, el presidente tenía previsto encabezar una caravana por la calle Güemes, acompañado por dirigentes y militantes libertarios, en un formato similar al de sus recorridas de campaña en 2023.

Según fuentes oficiales, esta actividad forma parte de un relanzamiento político en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de La Nación (Argentina), medio del Grupo de Diarios América (GDA), y fue revisada por un editor para asegurar su precisión.