Smart Fit abrirá su gimnasio número 24 en Costa Rica: vea dónde estará ubicado

La cadena Smart Fit ofrecerá horarios extendidos y promoción de preventa en su sede número 24.

La red internacional de gimnasios Smart Fit sigue ampliando su presencia en Costa Rica con la próxima apertura de su local número 24, que estará ubicado en el Centro Comercial de La Ribera, en La Ribera de Belén, en Heredia.

Aunque la empresa no ha confirmado la fecha exacta de inauguración, ya aparece anunciada en su sitio oficial como “próximamente”. Se dice que el gimnasio se instalaría en el local que antes ocupaban las salas de cine, justo encima del área del food court del centro comercial.

Horarios confirmados y promoción de apertura

El nuevo Smart Fit de La Ribera ya tiene definidos sus horarios de operación:

Lunes a viernes: de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. Sábados, domingos y feriados: de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Como parte del lanzamiento, la cadena anunció una promoción de preventa que incluye inscripción gratuita y una tarifa especial de $18,99 más IVA durante los primeros tres meses de afiliación.

Expansión constante en Costa Rica

Smart Fit, de origen brasileño, llegó a Costa Rica en noviembre de 2020, en plena pandemia, cuando las restricciones sanitarias y de movilidad complicaban la operación de nuevos negocios. En ese momento, la compañía sorprendió al abrir su primer gimnasio en el centro comercial Expreso, en Tibás, marcando el inicio de una rápida expansión nacional.

Desde entonces, la marca se ha consolidado como una de las cadenas de fitness con mayor crecimiento del país, apostando por planes accesibles, equipos modernos y horarios extendidos para adaptarse al ritmo de los costarricenses.

Dónde están los demás gimnasios Smart Fit en Costa Rica

Con la apertura de La Ribera, Smart Fit alcanzará 24 sedes distribuidas en distintas provincias del país. Actualmente, los gimnasios están ubicados en:

Cartago: Paseo Metrópoli.

Paseo Metrópoli. San José: Curridabat, Guadalupe, Plaza Lincoln, San Pedro, Expreso Tibás, Plaza de la Cultura, Multicentro Desamparados, San Sebastián, Expreso Desamparados, Zona Centro, Rohrmoser, El Encuentro Alajuelita, Escazú, Multiplaza Escazú, Terrazas Lindora.

Curridabat, Guadalupe, Plaza Lincoln, San Pedro, Expreso Tibás, Plaza de la Cultura, Multicentro Desamparados, San Sebastián, Expreso Desamparados, Zona Centro, Rohrmoser, El Encuentro Alajuelita, Escazú, Multiplaza Escazú, Terrazas Lindora. Heredia: Plaza de Heredia, Paseo de las Flores, Oxígeno, C3 Cariari.

Plaza de Heredia, Paseo de las Flores, Oxígeno, C3 Cariari. Alajuela: La Trinidad, City Mall, Higuerones.

La nueva sede de La Ribera de Belén se sumará oficialmente a esta lista una vez que abra sus puertas al público.

Con 24 locales en todo el país, Smart Fit se consolida como una de las cadenas de gimnasios más grandes de Costa Rica. (Cortesía)

La apuesta por el fitness accesible

Con este nuevo local, Smart Fit reafirma su compromiso de ofrecer espacios modernos, cómodos y accesibles para quienes buscan entrenar sin grandes costos.

Cada gimnasio cuenta con zonas de pesas libres, máquinas de cardio, áreas funcionales y clases dirigidas, además de duchas, lockers y una aplicación móvil para seguimiento de rutinas.

La expansión en Costa Rica forma parte de la estrategia regional de la marca, que busca seguir creciendo en Centroamérica bajo el concepto de “fitness de alta calidad a precio justo”.

