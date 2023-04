Hombre se arrodilló durante 20 horas para pedirle perdón a su expareja

Existen casos en los que el amor lleva a las personas a realizar locuras con tal de demostrar sus intenciones. No obstante, la intensidad con la que se ejecutan esas acciones limitan entre las fronteras de lo romántico y el ridículo.

El hombre se fue solo hasta que su exnovia le habló (Foto: Captura de pantalla)

Este fue el caso de un hombre que pasó más de 20 horas arrodillado pidiéndole perdón a su exnovia para que le diera una segunda oportunidad. La historia se volvió viral en las redes sociales y causó todo tipo de reacciones por parte de los usuarios, los cuales dejaron sus puntos de vista en la caja de comentarios de la publicación.

Al parecer, el hecho se presentó en una región de Dazhou, China. Los medios de ese país registraron el incómodo momento y comentaron que ni la lluvia intensa que cayó hicieron que el involucrado se moviera del lugar donde supuestamente trabajaba su exnovia.

De acuerdo con el South China Morning Post , este joven ejecutó esta acción por desamor, ya que quien era su pareja había terminado con él. Sin embargo, “su show " no sirvió de nada, por el hecho de que la mujer no mostró interés en reconsiderar su decisión.

En las imágenes se lo puede ver con un ramo de flores, quien llegó. Captura de pantalla

Si bien en un principio no causó mayor sorpresa, a medida que las horas corrían, las personas que pasaban por el sitio, un tanto consternados, empezaron a notar que su actitud no era normal. Se arrodilló más de 20 horas suplicándole perdón a su ex y armó revuelo.

La Policía intervino, pero a pesar de las peticiones de los oficiales para que se retirara, el hombre seguía inmóvil y arrodillado frente a un edificio.

“¿Es ilegal que me arrodille aquí? Si no es ilegal, por favor, déjenme en paz“, les dijo a los oficiales. Tras casi un día, compañeros de la involucrada le pidieron que hablara con su expareja para que se vaya. Finalmente, tomó sus cosas y se fue.