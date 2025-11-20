Hombre se volvió millonario porque halló increíble tesoro mientras construía piscina en su casa

Un sorprendente hallazgo se registró en Francia, donde un residente de Neuville-sur-Saône encontró un verdadero tesoro en su jardín mientras excavaba para construir una piscina. El descubrimiento, realizado en mayo, dejó al descubierto lingotes y monedas de oro cuyo valor ronda los 700.000 euros, según confirmó la alcaldía local.

LEA MÁS: ¿Hay países que no celebran ni Navidad ni Año Nuevo? ¡Sí y estas son las razones!

Vecino de Neuville-sur-Saône encontró un tesoro en su jardín mientras excavaba una piscina (imagen creada con IA). (Gemini /Gemini)

Un tesoro inesperado bajo tierra

Tras encontrar las piezas, el hombre notificó de inmediato a las autoridades, entre ellas la Dirección Regional de Asuntos Culturales (DRAC). Las primeras evaluaciones concluyeron que no se trataba de bienes arqueológicos, lo que permitió que el vecino pudiera conservar íntegramente el oro encontrado en su propiedad.

Lingotes, monedas y un origen incierto

De acuerdo con el diario Le Progrès, el botín estaba compuesto por cinco lingotes de oro y numerosas monedas guardadas en bolsas de plástico. La investigación policial determinó que el metal había sido adquirido legalmente y fundido hace entre 15 y 20 años por una empresa cercana a Lyon. Sin embargo, el origen exacto del tesoro continúa sin explicación, ya que el anterior dueño del terreno falleció.

LEA MÁS: 23.000 muertes evitables: el escalofriante error del gobierno de Inglaterra en pandemia

Un hallazgo que sigue generando preguntas

Aunque el caso quedó resuelto desde el punto de vista legal, las autoridades locales admitieron que aún no se sabe quién ocultó el oro ni por qué eligió ese lugar. El episodio ha despertado la curiosidad de la comunidad y se ha convertido en uno de los hallazgos más comentados de la región.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.

LEA MÁS: Estas son las históricas fotos que la NASA publicó del 3I/ATLAS de las que todos están hablando, ¿es un ovni?