Huracán Priscilla gana fuerza y provoca oleaje y lluvias en el Pacífico

Las costas del noroeste de México registran fuerte oleaje por la cercanía del huracán Priscilla. (National Hurricane Center/National Hurricane Center)

El huracán Priscilla continúa ganando fuerza sobre el océano Pacífico, y este martes alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, según informó AFP con base en datos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

A las 15:00 GMT, el fenómeno se encontraba a 345 kilómetros de la península de Baja California, con vientos sostenidos de 175 km/h, y se desplaza mar adentro sin una trayectoria directa hacia tierra.

Los especialistas prevén que Priscilla podría fortalecerse aún más en las próximas horas hasta convertirse en un huracán mayor (categoría 3 o superior). Sin embargo, las autoridades remarcan que se mantendrá alejado del territorio mexicano.

Oleaje elevado e intensas lluvias en la costa

A pesar de su lejanía, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el sistema provocará oleaje de hasta seis metros y lluvias de fuerte a muy fuerte intensidad en el noroeste de México.

El fenómeno también generará vientos sostenidos y tormentas eléctricas en zonas costeras, por lo que las autoridades marítimas recomiendan extremar precauciones a embarcaciones y comunidades costeras.

Otro sistema bajo observación en el Pacífico sur

Mientras tanto, el SMN mantiene bajo vigilancia otro sistema en formación frente a las costas de Guatemala, el cual podría evolucionar en los próximos días hasta convertirse en un nuevo ciclón tropical.

De acuerdo con el pronóstico, su trayectoria podría acercarse al litoral del Pacífico sur mexicano hacia la próxima semana, lo que elevaría el riesgo de más lluvias y marejadas en la región.

México enfrenta cada año el embate de ciclones durante la temporada que va de mayo a noviembre. (AFP) (FRANCISCO ROBLES/AFP)

México, bajo temporada activa de ciclones

México se mantiene en plena temporada de huracanes, que se extiende de mayo a noviembre y afecta tanto la costa del Pacífico como la del Atlántico.

El recuerdo del devastador huracán Otis, que en octubre de 2023 impactó Acapulco con vientos de categoría 5, sigue muy presente. Aquel fenómeno, que intensificó su fuerza de manera imprevista, dejó más de 50 muertos y decenas de desaparecidos, según los reportes oficiales.