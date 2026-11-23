Un hombre de 74 años con Alzheimer fue hallado con vida tras pasar 11 días perdido en la selva amazónica de Brasil y sobrevivir comiendo frutos silvestres y durmiendo sobre lechos de hojas, según rescatistas.

Janarino Ferreira dos Santos desapareció el 10 de noviembre tras adentrarse en una zona boscosa en las afueras de Macapá, la capital del estado amazónico de Amapá (norte), de acuerdo con un cartel divulgado por su familia.

Nueve días después, su nieta Sara Montes pidió en un video en Instagram que no se detuvieran las búsquedas, que, según dijo, los bomberos planeaban suspender este domingo.

El Amazonas es una de las selvas más extensas del mundo y el señor permaneció durante 11 días ahí. AFP (MAURO PIMENTEL/AFP)

“No se olviden de nosotros, no se olviden del abuelo”, pidió.

Lo encontraron el viernes a unos 10 km del lugar donde desapareció, de acuerdo con publicaciones en redes sociales del grupo de guardaparques y uno de los rescatistas.

En imágenes del hallazgo, se ve al anciano sentado, en ropa interior y con mirada desorientada, y luego varios hombres lo transportan en una camilla rústica a través de la selva.

Medios locales reportaron este domingo que el anciano, un exminero informal con larga experiencia en la selva, comió frutos de buriti, una palmera amazónica, y bebió agua de fuentes naturales.

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El guardaparques Nerivan da Silva contó al portal g1 que hallaron lechos que había armado con hojas de açaí y huellas que mostraban que el hombre caminaba en círculos.

En zonas de selva densa como la de la búsqueda, la vegetación cerrada puede reducir la visibilidad a pocos metros.

Ferreira dos Santos permanece hospitalizado, según g1.