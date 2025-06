Influencer que se casó con 9 mujeres admite que se equivocó a pesar de que miles lo admiran

“Solo después de años de terapia me di cuenta de que lo que estaba experimentando era el complejo de Edipo; hoy veo este mismo patrón en los hombres que vienen a mí queriendo experimentar el amor libre”, dice Arthur O Urso.

Arthur The Bear es la envidia de miles de hombres. O Globo (O Globo/La Nación)

Conocido por casarse simbólicamente con nueve mujeres en 2021, el influencer Arthur The Bear ganó notoriedad al defender el amor libre en las redes sociales.

Desde entonces, recibe a diario mensajes de hombres interesados en seguir su mismo estilo de vida. Con el tiempo, sin embargo, empezó a darse cuenta de que muchas de estas cuentas exponen algo más que curiosidad: revelan una profunda necesidad emocional y una idealización de la figura femenina como extensión de la figura materna.

“Todos los días recibo mensajes como ‘ojalá estuviera en tu pellejo’, ‘debe ser genial tener a varias mujeres cuidándote’ o ‘¿cómo consigues tanta atención? Poco a poco, me di cuenta de que lo que buscan estos hombres no es libertad emocional, sino una especie de acogida casi maternal. No quieren pareja, quieren a alguien que les cuide incondicionalmente", afirma.

Arthur explica que solo fue capaz de identificar este patrón en los demás después de darse cuenta de ello en sí mismo. “Durante mucho tiempo, yo mismo confundí el amor con el cuidado absoluto. Solo me di cuenta de que vivía el complejo de Edipo tras años de terapia. Esperaba que las mujeres me acogieran emocionalmente todo el tiempo, sin darme cuenta de que eso no era sano”, dice.

El complejo de Edipo, concepto psicoanalítico desarrollado por Freud, describe el vínculo emocional de la infancia con la figura materna y la rivalidad con el padre. Cuando no se supera, puede manifestarse en la vida adulta como dependencia emocional e idealización de la pareja.

“Lo veo a menudo en los mensajes: hombres frustrados porque las mujeres exigen diálogo, actitud y madurez. Y ellos responden con el silencio, la evitación o la expectativa de ser comprendidos sin ofrecer nada a cambio”, dice.

Para Arthur, la salida pasa por el autoconocimiento. “Madurar emocionalmente requiere responsabilidad. No puedes cargar sobre las espaldas de tu pareja la tarea de llenar lo que falta en ti. No es lo mismo querer a alguien que ser cuidado como un niño y confundir estas cosas conduce a relaciones desequilibradas”, afirma.