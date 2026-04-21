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Investigación apunta a que tiroteo en Teotihuacán fue un ataque planificado

Según las autoridades mexicanas, el sujeto estudió muy bien el lugar antes de iniciar el tiroreo

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Por AFP

El hombre mexicano que mató a una mujer canadiense e hirió a 13 turistas la víspera en las pirámides de Teotihuacán planeó el ataque con días de anticipación.

La balacera ocurrió cuando faltan pocas semanas para el Mundial de fútbol que México organiza junto con Estados Unidos y Canadá. Mientras avanzan las investigaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió un control más estricto en las zonas turísticas.

Las pirámides de Teotihuacán, uno de los principales destinos turísticos de México, cerraran hasta nuevo aviso, sun autoridades
Las pirámides de Teotihuacán, uno de los principales destinos turísticos de México, cerraran hasta nuevo aviso, sun autoridades (Roger Bolaños Vargas/Roger Bolaños Vargas)

El ataque, perpetrado el lunes al mediodía por un mexicano que luego se suicidó, “no fue espontáneo”, afirmó el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, en conferencia de prensa junto a Sheinbaum.

El hombre “visitó de manera preliminar en varias ocasiones la zona arqueológica”, a menos de una hora en automóvil de Ciudad de México, y se “hospedó en hoteles aledaños” para planear la agresión, indicó Cervantes.

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El tirador “arroja un perfil psicopático” que se define “por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares en otros momentos y por otros personajes”, indicó el fiscal.

El lunes, mató a tiros a una canadiense y luego se quitó vida en una de las pirámides, después de que efectivos militares se le acercaran y comenzaran a enfrentarlo.

Forensic experts and members of the Red Cross work on the Pyramid of the Moon at the Teotihuacan archaeological zone following a shooting in Teotihuacan, State of Mexico, on April 20, 2026. A Canadian woman was shot dead on April 20 at the Teotihuacan pyramids archaeological zone in central Mexico by a man who later killed himself, authorities said. (Photo by YURI CORTEZ / AFP)
La víctima tenía entre 20 y 25 años y el agresor, un mexicano identificado como Julio César Jasso Ramírez, tenía 27 años. AFP (YURI CORTEZ/AFP)

La víctima tenía entre 20 y 25 años y el agresor, un mexicano identificado como Julio César Jasso Ramírez, tenía 27 años, informaron autoridades de Seguridad. Ambos tenían heridas de bala en la cabeza.

Entre los heridos, que fueron trasladados a distintos hospitales figuran un niño de seis años y una mujer de Colombia, una canadiense, un brasileño y dos estadounidenses.

Teotihuacán
El tirador “arroja un perfil psicopático” que se define “por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares. AFP (YURI CORTEZ/AFP)

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, manifestó “preocupación y tristeza” por el tiroteo y dijo que en su gobierno están “listos para apoyar en lo que se requiera”, escribió en X.

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AFP

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