Pánico en pirámides de Teotihuacán: tiroteo deja muertos y heridos en plena zona turística de México

Momentos de pánico se vivieron este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México, luego de que se reportaran disparos dentro del sitio turístico.

Según informó inicialmente El Universal, visitantes alertaron sobre la presencia de personas armadas en el lugar, lo que generó una fuerte movilización policial. Minutos después, autoridades confirmaron que sí se registraron detonaciones al interior del complejo.

Con el paso de las horas, el caso fue aclarado por el Gabinete de Seguridad de México, que brindó una versión oficial de lo ocurrido.

El tirador y una canadiense serían las víctimas mortales del hecho en las pirámides Teotihuacán. (El Universal/El Universal)

Esto fue lo que pasó, según autoridades

De acuerdo con el reporte oficial, un hombre abrió fuego contra personas que se encontraban en el sitio turístico, específicamente en una zona elevada del complejo.

El ataque dejó como saldo al menos dos personas fallecidas —entre ellas una mujer canadiense— y varias más heridas. Tras cometer el hecho, el agresor se quitó la vida.

Las autoridades indicaron que el incidente ya está bajo investigación para esclarecer los motivos y determinar si hubo algún tipo de planificación o vínculos adicionales.

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Turistas vivieron momentos de terror

Testigos relataron escenas de angustia, ya que muchas personas corrieron a resguardarse al escuchar los disparos en uno de los sitios arqueológicos más visitados de México.

El lugar, famoso por sus pirámides y su valor histórico, fue evacuado mientras cuerpos de seguridad aseguraban la zona.

Investigación sigue en curso

El Gobierno mexicano aseguró que mantiene operativos en el área y que continuará informando conforme avancen las investigaciones.

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Por ahora, el hecho genera preocupación debido a que ocurrió en un punto altamente turístico y concurrido.

*Nota realizada con IA, basada en información de El Universal de México.