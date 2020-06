“Lo que vimos es que dijo: ‘No puedo respirar, señor. No puedo respirar, señor. No puedo respirar, señor’... Una clara señal de que no es solo una lucha por respirar, sino un intento de ser respetuoso en los últimos momentos de la vida. Una señal de que no era la persona agresiva que las fuerzas del orden decían que era”.