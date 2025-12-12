Internacionales

Japoneses hicieron un descubrimiento que podría cambiar el mundo

Investigadores de la Universidad de Tsukuba, en Japón, identificaron un organismo microscópico invisible al ojo humano que no encaja en ninguna categoría biológica conocida.

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA

Un equipo de científicos japoneses descubrió un organismo que desafía las fronteras tradicionales entre lo vivo y lo no vivo, un hallazgo que podría replantear lo que la ciencia conoce sobre el origen y la evolución de la vida en la Tierra.

El descubrimiento fue realizado por investigadores de la Universidad de Tsukuba, quienes analizaron material genético de plancton marino y detectaron secuencias de ADN que no coincidían con ninguna categoría conocida hasta ahora.

LEA MÁS: Hace 100 años nacieron los moteles, así fue el primero del mundo

Tras un análisis detallado, los científicos determinaron que se trataba de una arquea completamente nueva, a la que decidieron bautizar como Sukunaarchaeum.

La IA permite analizar imágenes médicas, señales cardíacas y datos del celular para detectar riesgos antes de que aparezcan síntomas.
El hallazgo podría cambiar lo que se sabe sobre el origen de la vida. (Canva/Composición de Canva)

Un organismo fuera de toda clasificación

De acuerdo con los investigadores, Sukunaarchaeum presenta características que no encajan dentro de la biología tradicional. Se trata de un ser extremadamente pequeño, enigmático y minimalista, con apenas 238 mil pares de bases, menos de la mitad del genoma más pequeño conocido hasta la fecha.

Parece haber pasado por una especie de reducción extrema a lo largo de su evolución”, señalaron los científicos, quienes explicaron que el microorganismo eliminó todo aquello que no consideraba esencial para existir.

A pesar de su tamaño reducido, Sukunaarchaeum tiene la capacidad de replicar, transcribir y traducir información genética, algo poco común en entidades de este tipo.

Más cerca de los virus, pero no del todo

Los investigadores explicaron que este organismo no puede sostener su propia vida por sí mismo, ya que depende de otros seres para obtener recursos fundamentales, una característica que lo acerca a los virus.

Sin embargo, también produce ARN mensajero y ribosomas, funciones propias de los organismos celulares, lo que lo coloca en una posición híbrida jamás registrada. Por esta razón, los científicos lo consideran una forma viral nunca antes documentada.

LEA MÁS: El cambio en Android que podría salvarle la vida: Ya no será solo llamar a emergencias

Si bien los estudios continúan, el equipo japonés considera que este hallazgo podría aportar información clave sobre cómo surgieron las primeras formas de vida y obligar a la ciencia a replantear las clasificaciones actuales de los organismos más pequeños.

Científica en un laboratorio futurista interactuando con una interfaz holográfica que muestra un cuerpo humano con el sistema nervioso resaltado y datos cerebrales. Refleja avances en neurotecnología e interfaz cerebro-máquina.
Sukunaarchaeum fue descubierto por científicos de la Universidad de Tsukuba en Japón. (Gemini /Gemini)

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
JapónVidaCientificosCienciadescubrimientoNotas IALTNotas IALTH
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.