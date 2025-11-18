Joven al borde la muerte tuvo como último deseo comida para animales en lugar de flores en su funeral

A través de redes sociales, la joven Ángela Mariño compartió un video en el que se despidió de familiares y amigos, y solicitó que, en su funeral, las personas llevaran alimento para perros y gatos como una forma de ayudar a animales necesitados.
El mensaje que conmovió en redes
Mariño explicó que fue diagnosticada con cáncer cerebral en 2010 y que la enfermedad regresó en 2012, 2020 y 2022, lo que la llevó a someterse a cuatro cirugías y a extensas terapias de rehabilitación debido a la discapacidad física que le dejaron esos procedimientos.
En un video publicado el jueves 13 de noviembre, expresó que prefería acciones significativas en lugar de flores que “se van a pudrir”, e invitó a más personas a adoptar este tipo de despedida.
Peticiones para su funeral
La joven pidió que cada asistente llevara alimento para perro o gato y lo entregara a una fundación o a un sitio donde realmente se necesitara. También solicitó que quienes acudieran fueran vestidos de colores y compartieran entre ellos en su memoria.
Un legado que inspira
Su amiga Tatiana se unió al mensaje y señaló que desea que su propia despedida siga el ejemplo de Ángela, pidiendo alimento para animales o apoyo para procesos de esterilización.
En uno de los momentos más emotivos del video, Tatiana le dijo que ella ayudaría a los animales que lleguen al cielo, a lo que Ángela respondió que tendría “una fundación en el cielo”.
El video generó cientos de comentarios, en los que usuarios destacaron su generosidad y su ejemplo: “Ángela debe estar muy feliz en el cielo viendo su legado” y “Gracias por tu ejemplo y tu generosidad”, fueron algunos de los mensajes compartidos.
Nota realizada con ayuda de IA