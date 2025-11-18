Joven al borde la muerte tuvo como último deseo comida para animales en lugar de flores en su funeral

A través de redes sociales, la joven Ángela Mariño compartió un video en el que se despidió de familiares y amigos, y solicitó que, en su funeral, las personas llevaran alimento para perros y gatos como una forma de ayudar a animales necesitados.

El mensaje que conmovió en redes

Ángela Mariño pidió comida para animales en lugar de flores en su funeral (El Tiempo Colombia)

Mariño explicó que fue diagnosticada con cáncer cerebral en 2010 y que la enfermedad regresó en 2012, 2020 y 2022, lo que la llevó a someterse a cuatro cirugías y a extensas terapias de rehabilitación debido a la discapacidad física que le dejaron esos procedimientos.

En un video publicado el jueves 13 de noviembre, expresó que prefería acciones significativas en lugar de flores que “se van a pudrir”, e invitó a más personas a adoptar este tipo de despedida.

Peticiones para su funeral

La joven pidió que cada asistente llevara alimento para perro o gato y lo entregara a una fundación o a un sitio donde realmente se necesitara. También solicitó que quienes acudieran fueran vestidos de colores y compartieran entre ellos en su memoria.

Un legado que inspira

Su amiga Tatiana se unió al mensaje y señaló que desea que su propia despedida siga el ejemplo de Ángela, pidiendo alimento para animales o apoyo para procesos de esterilización.

En uno de los momentos más emotivos del video, Tatiana le dijo que ella ayudaría a los animales que lleguen al cielo, a lo que Ángela respondió que tendría “una fundación en el cielo”.

El video generó cientos de comentarios, en los que usuarios destacaron su generosidad y su ejemplo: “Ángela debe estar muy feliz en el cielo viendo su legado” y “Gracias por tu ejemplo y tu generosidad”, fueron algunos de los mensajes compartidos.

