Joven asegura que parte de un meteorito cayó en su casa y apareció una criatura extraña. Foto: Ilustrativa (Elena Duvernay/IStock)

Hace unos días, un joven identificado en TikTok como Kinpanama sorprendió a muchos usuarios al contar que, después de la caída de lo que asegura ser un fragmento de meteorito en su casa, apareció una criatura extraña.

El joven ha estado compartiendo su experiencia con la criatura extraña. (El Tiempo Colombia/Captura)

Según relató, lo primero que encontró fue una roca de tono plateado en el patio de su casa en Panamá.

“En una de las grabaciones que publicó el joven, aseguró que tras el hallazgo, un equipo de investigación de la Universidad Internacional lo contactó para extraer algunas muestras y determinar el origen del organismo.

“Sin embargo, en cuestión de días, el joven se percató de que el objeto rocoso expulsaba una sustancia caliente capaz de deshacer las hojas de cualquier planta. Además, en su interior encontró una extraña criatura que solamente crece y se alimenta al estar expuesta a la luz solar”, informó El Tiempo Colombia.

Esta es una de las imágenes que se han viralizado. (El Tiempo Colombia/Captura)

El panameño comentó que el objeto desprende un olor a quemado que se intensifica, por lo que decidió guardarlo en un recipiente de cristal y limitar su contacto con la luz solar.

Debido al rápido crecimiento del organismo, explicó que luego tuvo que guardarlo en una caja fuerte. También aclaró que no necesita agua ni comida para sobrevivir.