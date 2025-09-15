“Ma, nos vamos del barrio”: Hombre apuesta ¢2.500 en casino, se vuelve millonario y lo primero que hace es llamar a su mamá

Un hombre de Indiana, Estados Unidos, vivió un día que seguramente recordará para siempre: tras apostar $5 (unos 2.500 colones) en un casino, se volvió millonario de la noche a la mañana.

Su nombre es Anthony W. y su millonada llegó gracias a una apuesta progresiva en una mesa de blackjack en el FireKeepers Casino Hotel, ubicado en Battle Creek, Michigan.

Anthony W. se volvió millonario y lo primero que hizo fue acordarse de su mamá. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, GDA)

Anthony aceptó participar en una apuesta paralela llamada Bonus Spin Xtreme, un extra que permite acceder a jackpots muy altos. Lo que para muchos parece una jugada de azar menor, en su caso resultó en un premio de $1.300.000, una suma que supera los 654 millones de colones.

La emoción que se comparte primero con mamá

Al enterarse de su increíble ganancia, lo primero que hizo fue marcar el número de teléfono más importante de su vida: llamó a su madre. En un video compartido en redes, Anthony le dice emocionado:

“Ma, nos vamos del barrio”.

El momento conmovió a usuarios en redes sociales, donde varios resaltaron que, para él, la familia fue lo primordial al conocer que había ganado.

Reacción oficial del casino

Desde el FireKeepers Casino, Steven Senk, vicepresidente de Operaciones de Juego, explicó que premios como este reflejan justamente la emoción que buscaban al diseñar sus juegos progresivos. Según él, la mesa de blackjack con apuesta progresiva ofrece oportunidades, aunque admite que las probabilidades de ganar algo así son bajas.

Ese tipo de apuestas elevadas funcionan así: bajas apuestas con posibilidad de multiplicarse muchísimas veces si se combina con el jackpot acumulado. Es una modalidad que seduce porque las apuestas iniciales son accesibles, pero el potencial de ganancia es alto.

El hombre empezó apostando poco y se ganó una millonada. (Shutterstock)

¿Qué significan estos premios para quienes los ganan?

Para Anthony, este golpe de suerte significa mucho más que dinero. Es una oportunidad para cambiar de vida y mejorar las condiciones de su familia. El símbolo “nos vamos del barrio” resume el sueño de muchas personas: no solo ganar, sino liberarse de las limitaciones económicas y ofrecer una vida diferente a quienes lo apoyaron.

Eso sí: los juegos de azar siguen siendo riesgosos. Ganar premios millonarios es raro, y muchas personas juegan toda la vida sin ver cosas así. Pero historias como la de Anthony recuerdan que a veces el azar le da una vuelta de suerte a alguien.

*Esta nota fue redactada por la Inteligencia Artificial, con información de El Tiempo de Colombia y fue revisada por un editor.