Joven de 23 años murió tras participar en un reto de licores durante su cumpleaños en Cali

La ciudad de Cali sigue conmocionada por la muerte de María José Ardila, una joven de 23 años que sufrió muerte cerebral tras participar en un reto de licores durante la celebración de su cumpleaños.

Según versiones preliminares, la joven bebió seis rondas de licor en menos de diez minutos, durante un desafío propuesto en el local donde se realizaba la fiesta. Momentos después, se desplomó y nunca volvió a despertar.

Su padre, Andrés Ávila, explicó en entrevista con Primer Impacto que el reto incluía una secuencia extrema.

“Primero tres shots, luego una cerveza sin parar, después tres shots sin las manos, trece segundos de aguardiente sin regar nada y finalmente ocho tragos diferentes con pitillo”.

Minutos después de cumplir la prueba, María José perdió el conocimiento. De acuerdo con su padre, la joven broncoaspiró y estuvo diecisiete minutos sin respiración, lo que le provocó daño cerebral irreversible.

María José Ardila, de 23 años, participó en un reto de licor durante su cumpleaños en Cali. (Radio Caracol/Radio Caracol)

Las líneas de investigación

Fuentes citadas por el medio Tu Barco confirmaron que las autoridades en Cali investigan dos posibles líneas clave:

Alteración o cambio del licor: se analiza si las bebidas consumidas estaban adulteradas o contenían sustancias no declaradas. Omisión en la atención médica: se evalúa la responsabilidad del establecimiento por no contar con paramédicos ni equipos de emergencia, ni haber brindado auxilio oportuno cuando la joven colapsó.

En videos difundidos en redes sociales se observa a María José participando del reto junto a otras personas y la presencia de supuestos organizadores del evento, quienes continuaron la actividad pese a las señales de alarma.

Testimonios y reacciones

Las amigas de la víctima afirmaron que el reto fue organizado por personal del local y que, tras la emergencia, no había ambulancia ni primeros auxilios disponibles.

Por su parte, el padre de la joven cuestionó la tardanza en trasladarla a un centro médico, situación que, según los reportes médicos, redujo las posibilidades de salvar su vida.

“No hubo atención inmediata. Nadie sabía qué hacer. Mi hija fue llevada tarde al hospital”, expresó Ávila con dolor.

Las autoridades continúan recolectando pruebas, videos y declaraciones para determinar si existen responsabilidades penales o administrativas en el caso, mientras la familia exige justicia y regulación en la organización de eventos donde se promueven retos con alcohol.

Autoridades investigan si las bebidas estaban adulteradas y si hubo omisión de auxilio. (Radio Caracol/Radio Caracol)

