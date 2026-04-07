Joven detecta problema en el corazón gracias a su celular y caso impacta en redes sociales

Una muchacha de apenas 21 años se llevó un susto enorme luego de descubrir que tenía un problema en el corazón… ¡gracias a su propio celular!

Se trata de Caite Smith, una joven británica que empezó a notar que su corazón le latía más rápido de lo normal. Preocupada, decidió revisarse por su cuenta y terminó encontrando algo que no le cuadraba.

Caite Smith es la joven británica que empezó a notar que su corazón le latía más rápido de lo normal (Instag/Instagram @Unspeakable)

La joven grabó sus latidos usando su iPhone y luego los revisó con la app de Salud. Ahí fue donde confirmó que algo no andaba bien.

Según contó, ya antes había sentido que su corazón se aceleraba mucho, tanto que hasta la blusa se le movía con los latidos.

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Ese fue el empujón que necesitaba para ir donde un médico… y no estaba equivocada: le diagnosticaron la enfermedad de Graves, un trastorno autoinmune.

“Me asusté muchísimo”

La noticia le cayó como balde de agua fría.

(Shutterstock/Shutterstock)

“Me asusté muchísimo. Me puse a llorar de inmediato y me dio un ataque de pánico. Nunca pensé que tendría problemas del corazón, menos porque en mi familia nadie ha tenido algo así”, contó la joven.

El caso se volvió viral en TikTok, donde el video en el que explica lo que le pasó ya suma más de 15 millones de reproducciones.

Ojo con las señales

Ahora, Caite aprovecha su experiencia para hacer un llamado a otros a no ignorar las señales del cuerpo.

Incluso, recomienda que si alguien quiere revisar sus latidos con el celular, lo haga en un lugar tranquilo y estando en reposo, para escuchar bien el ritmo del corazón.

La joven recomienda que si alguien quiere revisar sus latidos con el celular, lo haga en un lugar tranquilo (Canva /Canva)

Eso sí, también advierte que no hay que confiarse: si algo se siente raro, lo mejor siempre será ir donde un especialista.

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