Joven encontró por casualidad a su padre en un supermercado tras buscarlo por años

Un encuentro casual en un supermercado de Ladbroke Grove, en Londres, llevó a Oliver Archer, de 21 años, a descubrir que el hombre con quien conversaba era su padre, a quien jamás había conocido pese a buscarlo desde niño.

LEA MÁS: Entró al hospital por un dolor en el ojo y le descubrieron una infestación de gusanos en la cabeza

Una conversación que cambió todo

Oliver conversó con un desconocido y descubrió que era su padre biológico. (Captura / IA/Captura / IA)

Oliver llegó a la tienda para recoger un paquete cuando escuchó a un cliente hablar en turco. Le comentó que conocía un poco del idioma y que era mitad turco, y ese detalle coincidió, de inmediato, con lo poco que sabía sobre su padre.

Según relató al medio británico Metro, Oliver notó similitudes físicas y decidió preguntar su nombre. Al escuchar la respuesta, sintió lo que describió como “una descarga de adrenalina”.

El hombre estuvo a punto de irse del local, pero Oliver le pidió que lo esperara afuera. Las cámaras de seguridad captaron ese primer momento, que luego él compartió en TikTok, donde millones siguieron la historia.

La confirmación y un giro inesperado

Ya en la calle, Oliver mencionó los nombres de su madre y su tía. El hombre lo interrumpió al percibir la intención de la conversación y le dijo que entendía hacia dónde iba. Oliver terminó la frase sin rodeos: “Puede que sea su hijo”.

LEA MÁS: En el hospital le diagnosticaron una contractura, pero sufrió un derrame cerebral fatal

Tras unos segundos de silencio y sonrisas nerviosas, continuaron hablando. El hombre contó que tenía cinco hijos y una hija, mientras Oliver explicó que por el lado de su madre tiene cinco hermanas y dos hermanos. Intercambiaron números y han mantenido contacto diario desde ese día.La primera reunión formal está programada para este domingo.

La búsqueda de toda una vida

El joven llevaba años buscando a su padre con información mínima. (OLIVIER DOULIERY/AFP)

Desde niño, Oliver preguntaba por su padre. A los nueve años intentó buscarlo en Facebook, aunque solo contaba con su nombre, su estatura baja y su origen turco. Incluso, una prueba de ascendencia reciente solo confirmó que era mitad turco, sin aportar más pistas.

El joven asegura que nunca perdió la esperanza por completo. Aunque siempre pensó que el proceso sería difícil, creía que las personas pueden reconectarse si existe disposición. Afirmó que, de haber recibido una respuesta negativa, habría seguido adelante sin resentimientos.

Oliver expresó que no pretende llenar cada espacio vacío de los últimos 21 años, sino construir desde este nuevo capítulo. Para él, la vida dio un giro inesperado que lo dejó sin palabras.

Download (18)

Nota realizada con ayuda de IA