Joven tenía 12 años y su papá se ganó la lotería, así le cambió la vida

Miles de personas, año tras año, se aferran a la esperanza de que un simple pedacito de lotería pueda abrirles la puerta a una vida completamente distinta. La idea de que el azar puede intervenir y transformarlo todo de un momento a otro, sigue alimentando ilusiones en cada sorteo.

Y aunque para algunos pocos esa fantasía se vuelve realidad, lo que ocurre después no siempre se ajusta a las escenas de alegría y emoción que suelen pensarse. Así lo relató Jayden Clark, un joven australiano que reveló cómo su vida cambió de forma abrupta cuando sus padres ganaron la lotería y él tenía apenas 12 años.

Joven cuenta cómo es ganarse la lotería con 12 años. (El Tiempo Colombia/El Tiempo, GDA)

A través de su cuenta de TikTok, @jaydenclark21, el joven decidió abrirse y contar públicamente cómo fue vivir ese cambio tan profundo desde una edad temprana.

“Al crecer, cada vez que alguien sabía que habíamos ganado, tenía percepciones locas de nosotros de inmediato”, expresó en uno de sus videos. Con ese mensaje, Jayden dejó en claro que, más allá de la fortuna económica, el impacto emocional y social de ganar la lotería marcó su vida de una manera que no siempre fue positiva ni fácil de manejar.

Jayden recordó que nació en una familia humilde del sur de Australia y que, durante su infancia, sus padres hicieron un gran esfuerzo por salir adelante.

“Éramos de clase baja y luchábamos por mantener nuestro estilo de vida”, afirmó en su relato. Según contó, su padre jugaba desde hacía cinco años los mismos números hasta que, un día, la suerte les sonrió. “Era tan pequeño que no entendía la lotería, ni el dinero o lo que realmente significaba. No fue hasta unos años después que entendí por qué mi vida era diferente ahora”, relató el joven, reconociendo que, en su momento, no llegó a dimensionar la magnitud del cambio.

Con el tiempo, comenzó a notar las consecuencias que trajo ese golpe de suerte. Jayden explicó que ganar la lotería tuvo efectos inesperados para toda su familia, especialmente en su forma de pensar. “Tuvo implicaciones en todos nosotros. Desarrollé una mentalidad extraña respecto al trabajo y al valor del dinero. Ganar la lotería hace que sea difícil sentirse una persona normal”, aseguró. Lejos de lo que muchos imaginan, el dinero no trajo tranquilidad, sino una serie de conflictos internos y externos que marcaron su crecimiento.

Además, reflexionó sobre el aislamiento que sintió durante años al no poder compartir libremente su historia. En sus palabras, la sensación de no pertenecer fue constante.

“Muy a menudo nos sentíamos fuera de lugar y como si no encajáramos en ningún sitio. Y esa es la verdad. Al crecer sentía que debía ocultarlo. Ganamos la lotería, pero eso nos hizo sentir que no era nada de lo que estar orgullosos”, expresó.

Hoy, con 22 años, Jayden vive en Los Ángeles y asegura haber encontrado un lugar donde, por fin, puede sentirse en paz con su historia. Por lo que relató, allí logró rodearse de personas con las que no se siente distinto ni fuera de lugar por el hecho de tener dinero.

El joven dice que desarrolló una mentalidad extraña respecto al trabajo y al valor del dinero. (Shutterstock)

Las reacciones de los usuarios ante el relato del joven

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida y generó una ola de reacciones en las redes sociales. Los comentarios fueron diversos: mientras algunos usuarios consideraron que su historia no resultaba especialmente emotiva, otros se mostraron más comprensivos y dijeron sentirse identificados con lo que expresó, al destacar la carga emocional que puede tener crecer en un contexto marcado por el dinero, pero también por el aislamiento y la incomprensión.

“Una historia fascinante. Compré mi primer auto nuevo hace poco con dinero de una herencia. Es una sensación extraña manejar algo lindo cuando no lo conseguiste con tu propio esfuerzo. La culpa se parece mucho al síndrome del impostor”, fue uno de los comentarios que más se destacó en la publicación del joven.