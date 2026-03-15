La buscaban desde que tenía 5 años: niña secuestrada apareció viviendo con otro nombre al otro lado del país

La niña fue secuestrada en California cuando tenía apenas cinco años. (people /captura)

Una niña que había sido secuestrada en California en 2020 fue encontrada años después viviendo al otro lado de Estados Unidos y con un nombre falso.

La chiquita, que ahora tiene 11 años, fue localizada el 10 de marzo en Carolina del Norte, según informó el Departamento de Policía del Condado de Washington.

De acuerdo con las autoridades, la pequeña había sido raptada cuando apenas tenía cinco años en Duarte, California, el 2 de junio de 2020.

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Durante años no se supo nada de su paradero, hasta que investigadores descubrieron que la niña estaba viviendo en Carolina del Norte y que, incluso, asistía a una escuela con otra identidad.

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Las autoridades explicaron que la niña estaba inscrita en el distrito escolar del condado de Washington con un nombre falso, por lo que fue difícil identificarla.

Según People en Español, el caso logró avanzar gracias al trabajo conjunto entre diferentes agencias de investigación de California y Carolina del Norte.

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La menor fue finalmente identificada con ayuda del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, organización que colabora en este tipo de investigaciones.

Por razones de seguridad y privacidad, las autoridades mantienen en reserva el nombre de la niña.

Se informó que la pequeña ya se encuentra a salvo y bajo custodia de las autoridades correspondientes.

Un caso que parecía muy difícil de resolver

La desaparición fue reportada originalmente al Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles aproximadamente un mes después de que la niña fue vista por última vez.

Sin embargo, con el paso del tiempo la investigación se complicó, ya que la madre dejó de comunicarse con las autoridades, según informó la Policía de Los Ángeles.

Por eso, encontrar a la niña después de tantos años fue una noticia que sorprendió hasta a los investigadores.

“Es muy raro obtener un resultado positivo en un caso tan antiguo”, señaló la Policía del condado de Washington.

Las autoridades también destacaron que este tipo de casos demuestran la importancia de la cooperación entre distintas instituciones.

“Esto nos recuerda que a través de la dedicación y la cooperación es posible lograr estos desenlaces”, indicaron.

Por ahora, la investigación continúa abierta, y las autoridades no han confirmado si hay personas detenidas relacionadas con el caso.