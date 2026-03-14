Caos en Cuba: Solo tienen hora y media de luz al día y la gente estalló de la peor forma

La profunda crisis social que atraviesa Cuba alcanzó un nuevo nivel de tensión durante la medianoche del sábado, cuando un grupo de ciudadanos asaltó y vandalizó la sede municipal del Partido Comunista en la localidad de Morón.

Ciudadanos denuncian que los constantes apagones han vuelto insostenible la crisis económica actual. (AGGELOS NAKKAS/AFP)

Este incidente, de una naturaleza inusual debido al férreo control estatal en la isla, se produce en medio de un ciclo de protestas en la isla motivadas por el colapso de los servicios básicos, especialmente los prolongados apagones y la aguda escasez de alimentos que afecta a las familias cubanas en las provincias centrales.

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El municipio de Morón, situado en la provincia de Ciego de Ávila, se convirtió en el escenario de una manifestación que, aunque comenzó de forma pacífica, derivó en enfrentamientos directos contra las estructuras del Gobierno.

Los manifestantes, agotados por jornadas de hasta 22 horas sin suministro eléctrico, arremetieron contra el inmueble oficial, utilizando muebles de la recepción para iniciar fogatas en la vía pública. Este acto simboliza el creciente rechazo de un sector de la población hacia la gestión de la crisis económica que ha paralizado la vida productiva del país caribeño.

El impacto de los apagones en la vida cotidiana

Para entender la magnitud de estas protestas en Cuba, es necesario analizar la situación energética. En localidades como Morón, la población reporta que apenas cuentan con una hora y media de electricidad al día.

Esta carencia no solo afecta la iluminación; impide la refrigeración de alimentos —ya de por sí difíciles de conseguir— y detiene por completo el suministro de agua en muchas zonas que dependen de sistemas de bombeo. Los apagones se han vuelto el principal catalizador de la rabia social, empujando a los ciudadanos a las calles bajo el sonido de las cazuelas y gritos de libertad.

El cierre de hoteles en Ciego de Ávila agrava la crisis económica y debilita el control del Partido Comunista. (YAMIL LAGE/AFP)

La crisis económica en la isla se ha visto agravada por la drástica reducción en el envío de crudo desde Venezuela.

Sin petróleo para las termoeléctricas ni gasolina para el transporte interno, el país de 9,6 millones de habitantes se encuentra en un estado de parálisis operativa.

Esta vulnerabilidad energética ha dejado al Partido Comunista con pocas herramientas para contener el malestar de una población que ha perdido su principal fuente de empleo debido al cierre temporal de múltiples instalaciones hoteleras en la región.

Desempleo y parálisis del sector turístico

La geografía del conflicto en Morón es clave, pues es una ciudad que depende logísticamente del turismo.

La falta de combustible y la caída estrepitosa de visitantes han forzado al Estado a cerrar hoteles y reubicar a los turistas en instalaciones seleccionadas.

Esta situación ha dejado a miles de familias sin ingresos, eliminando el sustento mínimo en un entorno de inflación galopante.

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El desempleo masivo, sumado al hambre, ha transformado el miedo histórico en una indignación abierta que se manifiesta en estas nuevas protestas en Cuba.

Según el diario oficialista Invasor, las autoridades detuvieron a cinco personas tras los incidentes. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos como Cubalex y Justicia11J advierten que la cifra de arrestos podría ser mayor.

Los reportes de estas oenegés indican que, durante los disturbios en las cercanías de la sede del Partido Comunista, se escucharon detonaciones que sugieren el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad para dispersar a la multitud, un dato que el gobierno aún no ha confirmado oficialmente.

Respuesta oficial y mediación internacional

El Gobierno ha intentado contrarrestar el impacto visual del asalto organizando actos de apoyo político en las mismas sedes vandalizadas.

No obstante, la narrativa oficial de “reafirmación revolucionaria” choca con la realidad de las calles oscuras y los comercios vacíos.

Miguel Diaz-Canel, presidente cubano, dice que está en negociaciones con Estados Unidos. (-/AFP)

Los residentes locales aseguran que la desesperación ha superado cualquier consigna política. Mientras tanto, el Estado busca alivio a través de diálogos con Estados Unidos y acuerdos con el Vaticano para la excarcelación de presos de conciencia, buscando reducir la presión diplomática externa mientras la interna sigue subiendo.

El asalto en Morón es un recordatorio de que la estabilidad del Partido Comunista depende ahora de su capacidad para restablecer el flujo eléctrico y el suministro de productos básicos.

El impacto de las protestas en Cuba resuena en toda Latinoamérica, donde se observa con atención el deterioro humanitario en la isla.

Con una economía en ruinas y un sistema energético colapsado, la jornada de violencia en Ciego de Ávila no parece ser un hecho aislado, sino el síntoma de una crisis económica estructural que ha llevado a los ciudadanos al límite absoluto de su resistencia.