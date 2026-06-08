¿La ducha perdió presión? Este truco con vinagre blanco podría ayudarle a solucionar el problema

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Si usted ha notado que el agua de la ducha ya no sale con la misma fuerza de antes o que algunos chorros salen desviados mientras otros ni siquiera funcionan, es posible que el problema esté en el cabezal.

Con el paso del tiempo, los minerales presentes en el agua pueden acumularse en los pequeños orificios de la ducha y formar sarro, lo que termina afectando la presión y la distribución del agua.

Por suerte, existe un método casero que puede ayudar a eliminar esas obstrucciones utilizando productos que muchas personas ya tienen en casa.

Para ponerlo en práctica necesitará vinagre blanco, agua tibia, una bolsa plástica resistente, una liga, un cepillo de dientes viejo y un paño suave.

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El procedimiento consiste en mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua tibia dentro de una bolsa plástica. Luego, colocar la bolsa alrededor del cabezal de la ducha de manera que los orificios queden completamente sumergidos en la mezcla.

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Una vez listo, asegure la bolsa con una liga y deje actuar la solución entre 30 y 60 minutos.

Cuando pase el tiempo de espera, retire la bolsa y utilice un cepillo de dientes viejo para frotar suavemente los orificios. Después, abra el agua caliente durante unos segundos para ayudar a expulsar cualquier residuo que haya quedado suelto.

Para finalizar, limpie la superficie con un paño suave y verifique si la presión mejoró.

Si después de realizar la limpieza el problema continúa, es posible que la obstrucción se encuentre dentro del cabezal. En esos casos puede ser necesario desmontarlo para revisar los filtros o mallas internas, donde también suelen acumularse restos de sarro y minerales.

Según el medio el Tiempo de Colombia, los especialistas recomiendan realizar este tipo de limpieza de forma periódica para evitar bloqueos y mantener un flujo de agua uniforme.

Eso sí, antes de aplicar el método conviene revisar las recomendaciones del fabricante, ya que algunos acabados especiales podrían verse afectados si permanecen demasiado tiempo en contacto con el vinagre.