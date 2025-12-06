“La gente no muere por el agua”: La cruda explicación sobre la tragedia que mató a 1.800 personas

Cuando el agua comienza a retroceder, emerge una amenaza aún más cruel y silenciosa. Las devastadoras inundaciones en Indonesia y los deslizamientos de tierra masivos que azotaron la región han dejado un saldo preliminar desgarrador de más de 1.800 víctimas mortales en el sudeste asiático. Sin embargo, las autoridades advierten que lo peor podría no haber pasado: la escasez crítica de alimentos se perfila como el nuevo verdugo de los sobrevivientes.

Equipos de rescate buscan sobrevivientes tras las devastadoras inundaciones en Indonesia. (YT HARIONO/AFP)

La confluencia catastrófica de la temporada monzónica con dos ciclones tropicales ha generado un escenario de destrucción pocas veces visto en países como Sri Lanka, Malasia, Tailandia, Vietnam y, con especial crudeza, en la isla de Sumatra.

Hambre y aislamiento: la realidad en Sumatra

El balance oficial en la turística y vasta isla de Sumatra es desolador: 908 fallecidos y más de 400 personas que continúan en la lista de desaparecidos. No obstante, estas cifras podrían quedarse cortas en los próximos días.

El gobernador de la provincia de Aceh, Muzakir Manaf, ha lanzado una advertencia que hiela la sangre: el aislamiento geográfico y la destrucción de infraestructura están provocando una hambruna inminente.

La provincia se encuentra “completamente destruida, de norte a sur, desde las carreteras hasta el mar”, describió el funcionario.

La inaccesibilidad de las aldeas remotas impide la llegada de suministros básicos, condenando a miles de familias a la inanición si no se restablecen pronto las vías de comunicación.

En declaraciones a la prensa, Manaf fue contundente sobre la naturaleza de la amenaza actual: “Muchas personas necesitan productos de primera necesidad. La gente no muere por las inundaciones, sino por el hambre”.

Mientras tanto, el servicio meteorológico indonesio no ofrece consuelo, pronosticando el retorno de las lluvias sobre zonas donde el barro ya ha sepultado cientos de viviendas.

La hambruna se convierte en la principal preocupación tras el paso de los ciclones en Asia. (YT HARIONO/AFP)

Testimonios de abandono y supervivencia

La crisis humanitaria tiene rostro y voz. Fachrul Rozi, un sobreviviente de las inundaciones en Indonesia en la región de Aceh, relató a la agencia AFP las condiciones infrahumanas que han tenido que soportar.

Hacinados en viejas tiendas de campaña, los desplazados comparten lo poco que tienen.

“Comíamos lo que encontrábamos, ayudándonos unos a otros con las escasas provisiones que cada uno había traído. Dormíamos apiñados unos encima de otros”, narró Rozi, evidenciando la precariedad de los refugios temporales.

El sentimiento de desamparo ha comenzado a transformarse en indignación política.

Munawar Liza Zainal, otro residente afectado, expresó sentirse “traicionado” por la inacción del gobierno central. A pesar de la magnitud del evento, Yakarta no ha declarado el estado de catástrofe nacional.

“Es una catástrofe extraordinaria que debe tratarse con medidas extraordinarias”, sentenció Zainal.

Analistas internacionales sugieren que la renuencia del gobierno indonesio a elevar la categoría del desastre y solicitar ayuda externa podría responder a una estrategia de imagen, evitando reconocer una incapacidad logística para gestionar la crisis por sus propios medios.

Sri Lanka: una catástrofe sobre una crisis económica

A diferencia de Indonesia, la situación en Sri Lanka ha sido manejada con una solicitud abierta de auxilio internacional.

La isla, ubicada al sur de la India, confirmó 611 muertos y 213 desaparecidos. El presidente Anura Kumara Dissanayake no dudó en calificar la emergencia como el desastre natural más grave en la historia reciente del país.

Familias en Sumatra enfrentan una grave escasez de alimentos en refugios improvisados. (YT HARIONO/AFP)

El impacto demográfico es colosal: más de dos millones de personas, lo que representa casi el 10% de la población total de la nación, han sido afectadas directamente por las inundaciones y aludes. El Centro de Gestión de Desastres reportó daños en más de 71.000 viviendas.

En un intento por mitigar el impacto, el Ministerio de Finanzas de Sri Lanka anunció un paquete de compensaciones económicas.

Los sobrevivientes recibirán hasta 10 millones de rupias (aproximadamente 33.000 dólares) para la reubicación en terrenos seguros y la construcción de nuevas viviendas.

Asimismo, se indemnizará con un millón de rupias (3.300 dólares) a las familias de los fallecidos o a quienes hayan sufrido discapacidades permanentes.

El papel de la banca y el FMI

La tragedia climática golpea a Sri Lanka en medio de una profunda crisis económica preexistente.

Ante esto, el banco central ha ordenado a las entidades financieras reestructurar los préstamos de las víctimas vulnerables y detener las sanciones por impago.

Paralelamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) evalúa una solicitud de emergencia para desembolsar 200 millones de dólares adicionales, que se sumarían a los 347 millones ya previstos, buscando dar un respiro financiero a una nación que lucha por mantenerse a flote entre el agua y la deuda.

El gobierno de Sri Lanka promete ayudas económicas para reconstruir viviendas destruidas. (ADITYA IRAWAN/AFP)

