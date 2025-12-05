Lo que vio Baba Vanga antes de morir: El evento del 2026 que cambiaría la historia de la humanidad

El legado de la mística europea más famosa del siglo XX vuelve a cobrar fuerza con una revelación que apunta a un futuro cercano. Según los seguidores de Baba Vanga, el año 2026 marcará un hito sin precedentes en la historia de la civilización: el arribo de seres de otros mundos a la Tierra. Esta profecía ha encendido las alarmas y la curiosidad en las plataformas digitales, donde se debate la posibilidad de un encuentro cercano del tercer tipo.

El supuesto contacto alienígena es uno de los temas más virales asociados a la mística búlgara (imagen generada con IA). (Gemini /Gemini)

La vidente, fallecida hace casi tres décadas, habría visualizado la llegada de una nave espacial de dimensiones colosales. Este evento no sería hostil ni secreto, sino que constituiría la primera instancia formal de contacto alienígena abierto con la raza humana. La teoría ha ganado tracción recientemente gracias a publicaciones virales en redes sociales que rescatan los supuestos dichos de la adivina.

LEA MÁS: Las predicciones de la vidente Baba Vanga para los próximos años le paran los pelos a cualquiera

El debate entre la ciencia y la mística

El sitio especializado Space and Technology reavivó la discusión en la red social X al publicar: “Las predicciones de Baba Vanga sugieren que 2026 podría traer el primer contacto de la humanidad con extraterrestres. Predijo que una nave espacial masiva se acercaría a la Tierra, lo que facilitaría la comunicación con una civilización avanzada”.

Aunque la comunidad científica no ha encontrado evidencia de vida extraterrestre inteligente hasta la fecha, el interés público por el cosmos se mantiene alto. Fenómenos astronómicos recientes, como el paso del cometa interestelar 3I/ATLAS, han servido como combustible para estas teorías, haciendo que la predicción 2026 de la búlgara resuene con mayor intensidad en el imaginario colectivo.

El origen de las profecías

Vangeliya Pandeva Gushterova, nombre real de la clarividente, nació en 1911 y perdió la vista en su juventud. A partir de ese momento, desarrolló una reputación legendaria en los Balcanes como consejera espiritual. Sin embargo, existe un detalle crucial que a menudo se pasa por alto: Baba Vanga nunca dejó registros escritos. Su legado se basa enteramente en la tradición oral, lo que ha permitido que, año tras año, surjan nuevas interpretaciones de sus visiones.

Esta falta de documentación oficial hace que expertos en el tema tomen con cautela las afirmaciones que circulan en internet. Muchas de las listas de vaticinios son recopilaciones posteriores a su muerte, adaptadas a los tiempos modernos. A pesar de esto, se le atribuyen aciertos históricos como la caída de la Unión Soviética y los ataques a las Torres Gemelas, lo que alimenta la fe de sus seguidores en sus palabras.

La imagen de Baba Vanga sigue generando misterio décadas después de su muerte en 1996 (imagen generada con IA). (Gemini /Gemini)

Un fenómeno cultural persistente

Más allá de la veracidad de los hechos, la figura de la “Nostradamus de los Balcanes” se ha consolidado como un ícono del folclore esotérico. En tiempos de incertidumbre global, la búsqueda de respuestas sobre el futuro se intensifica, y las narrativas sobre visitantes del espacio ofrecen una mezcla de esperanza y temor que captura la atención de millones de personas alrededor del mundo.

*Esta nota fue hecha con ayuda de IA.