Latinoamérica, más cerca de China: El nuevo vuelo que promete facilitar los viajes al gigante asiático

Los viajeros procedentes de América Latina cuentan ahora con una opción más fluida para trasladarse al continente asiático gracias a un reciente acuerdo comercial. Iberia y China Southern Airlines oficializaron en Madrid una alianza de código compartido que promete optimizar el tránsito de pasajeros entre Occidente y Oriente, utilizando la capital española como punto de conexión neurálgico.

Aviones de Iberia conectarán a pasajeros latinos con Asia a través de su hub en Madrid (foto hecha con IA). (Gemini /Gemini)

Esta colaboración estratégica tiene como eje principal la ruta directa entre Guangzhou y Madrid. Mediante este convenio, los usuarios que vuelan desde diversos puntos de Latinoamérica podrán enlazar sus trayectos con las principales metrópolis del gigante asiático. A su vez, los pasajeros provenientes de Asia tendrán un acceso facilitado a la red de destinos que la aerolínea española opera en Europa y América.

Conexión estratégica vía Madrid

La implementación del código compartido implica que Iberia añadirá su identificación (IB) a los vuelos a China operados por su socio asiático en la ruta Guangzhou-Madrid, así como a otras conexiones internas en ese país. Por otro lado, China Southern Airlines colocará su código (CZ) en trayectos que conectan Madrid con múltiples destinos en América Latina y ciudades españolas.

Los itinerarios conjuntos operarán tres veces por semana. Las frecuencias establecidas para unir Madrid con Guangzhou se realizarán los días martes, jueves y sábados, ofreciendo una regularidad que busca satisfacer la demanda turística y de negocios.

María Jesús López Solás, directora Comercial, Desarrollo de Red y Alianzas de Iberia, destacó la relevancia del pacto: “Esta alianza es un paso decisivo en nuestra estrategia de crecimiento internacional. Refuerza la posición de Madrid como hub intercontinental y consolida el papel de Iberia como puente natural entre Europa, Asia y Latinoamérica”.

La nueva alianza facilita los vuelos a China con frecuencias tres veces por semana.

Conectividad aérea con Latinoamérica

La conectividad aérea desde Madrid permite a los viajeros enlazar con 18 destinos en 16 países latinoamericanos. El objetivo es consolidar una plataforma global eficiente que responda a un mercado cada vez más competitivo, facilitando el intercambio cultural y comercial entre tres continentes.

