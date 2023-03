Le amputaron una pierna, pero salió peor del hospital cuando fue para una curación

Un hombre que acudió al policlínico San Nicolás en Comas, en Perú, para hacerse una curación por una pierna amputada y denunció que le fracturaron la otra extremidad cuando era trasladado en una camilla.

El paciente acudió para tratar la pierna amputada y le fracturaron la otra. Archivo (Rafael Pacheco Granados)

Tras el hecho, la familia del paciente le exigió al médico que lo atendió que se haga responsable.

Según el medio ATV, Emilio Castro Rodríguez acudió el pasado 5 de marzo al centro de salud para iniciar la curación y limpieza de la pierna izquierda, tras ser operado en el hospital Sabogal.

En ese sentido, contó que en el momento de ser trasladado en la camilla, el doctor identificado como Óscar Quispe lo “colgó de la pierna” y no de la cadera.

“No me auxiliaron. No podía aguantar el dolor, me decían que me retirara porque la camilla era para otro paciente. Ese doctor no sabe tratar a los pacientes“, se quejó.

Una familiar de Castro Rodríguez, detalló que una enfermera les recomendó que fueran a radiografías y vieran que el médico “no hizo nada”.

La clínica donde se atendió el hombre, la Red de Salud de Lima Norte, informó que, a raíz de lo sucedido, se abrió una investigación del caso para determinar quiénes son los responsables.