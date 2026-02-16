Internacionales

Los 10 países más seguros del mundo para vivir en 2026, según el Índice de Paz Global

El Índice de Paz Global 2025 reveló cuáles son los países más seguros del mundo para vivir en 2026 y Costa Rica no quedó bien parada

Por Hillary Chinchilla Marín

El Índice de Paz Global (GPI) 2025, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, ubicó a Islandia, Irlanda y Nueva Zelanda como los países más seguros del mundo para vivir en 2026, gracias a su baja criminalidad, estabilidad política y control de armas.

El ranking analiza 23 indicadores en 163 países, que abarcan el 99,7% de la población mundial. Entre los factores evaluados destacan la tasa de homicidios, conflictos internos y externos, acceso a armas, estabilidad institucional y percepción de seguridad.

Islandia lidera por 15 años consecutivos

El Explicador - Islandia - Pexels.com

Islandia ocupa nuevamente el primer puesto. Con apenas 0,3 homicidios por cada 100.000 habitantes y una policía que no porta armas de fuego de forma rutinaria, el país mantiene uno de los índices de violencia más bajos del planeta.

Irlanda se ubica en la segunda posición, respaldada por una sólida democracia, baja criminalidad y alta confianza en el sistema judicial. Nueva Zelanda completa el podio con cifras reducidas de delitos violentos y una percepción de seguridad superior al 80% entre sus habitantes.

Europa domina el top 10

El listado de los 10 países más seguros para vivir en 2026 lo completan:

  1. Islandia
  2. Irlanda
  3. Nueva Zelanda
  4. Austria
  5. Suiza
  6. Singapur
  7. Portugal
  8. Dinamarca
  9. Eslovenia
  10. Finlandia

Estos países comparten características como control estricto de armas, sistemas judiciales eficientes, estabilidad política y bajos niveles de homicidios. En Dinamarca, por ejemplo, la tasa se mantiene en 0,8 por cada 100.000 habitantes, mientras que en Eslovenia es de 0,5.

Singapur destaca por su legislación severa y vigilancia activa, lo que mantiene uno de los índices de criminalidad más bajos del mundo.

Economía y seguridad, una relación directa

Dar un paseo en tranvía es uno de los imperdibles en Lisboa, Portugal. (Jairo Villegas S./Jairo Villegas S.)

El informe señala que los países con economías estables tienden a presentar menores tasas de delincuencia. El crecimiento económico sostenido, como en Portugal, ha contribuido a reducir la criminalidad en los últimos años.

En contraste, las naciones que enfrentan conflictos armados o inestabilidad política figuran entre las más inseguras del mundo, como Rusia, Ucrania, Yemen y Afganistán.

Costa Rica mejor que más de 109 países, pese a ola de violencia

En el caso de Costa Rica, el Índice de Paz Global 2025 le otorgó una puntuación general de 1,84, lo que la ubica en la posición 54 de 163 países evaluados.

El indicador general fue de 1,843 sobre 5 dentro de un índice compuesto que analiza 23 variables cuantitativas y cualitativas relacionadas con seguridad, criminalidad, conflictos y estabilidad.

Más allá del ranking, quienes planean emigrar es recomendable que valoren factores como oportunidades laborales, calidad de vida y acceso a servicios públicos.

Nota realizada con ayuda de IA

