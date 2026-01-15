Luto total en la familia real: Muere el mayor apoyo de la reina Sofía en el Palacio de la Zarzuela

La familia real española atraviesa un momento de duelo tras confirmarse el fallecimiento de la princesa Irene de Grecia. La tía materna del rey Felipe VI murió este jueves a los 83 años en la ciudad de Madrid, según el reporte oficial emitido por la institución.

La princesa Irene de Grecia falleció este jueves a los 83 años en Madrid. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

El deceso ocurrió en horas de la mañana dentro de las instalaciones del Palacio de la Zarzuela. A través de un comunicado, la Casa Real expresó que los reyes y la reina Sofía lamentan profundamente la pérdida de quien fuera un pilar fundamental en la vida privada de la familia durante las últimas décadas.

LEA MÁS: Estos son los 75 países a los que EE. UU. le suspendió visas para sus ciudadanos en pleno año de Mundial

Un adiós entre España y Grecia

Las autoridades confirmaron que los actos fúnebres iniciarán en territorio español. No obstante, el destino final de la princesa será su tierra natal. Se tiene previsto el traslado del féretro hacia el cementerio de Tatoi, ubicado en las cercanías de Atenas, donde descansará junto a otros miembros de su linaje.

Nacida en Sudáfrica en 1942, la princesa era la hermana menor de la reina Sofía y del fallecido exrey Constantino II. Aunque mantuvo un perfil bajo, fue una figura constante en el entorno de Felipe VI, compartiendo residencia en Madrid desde hace varios años y obteniendo formalmente la nacionalidad española en 2018.

Legado y vida en la Casa Real

Además de sus vínculos nobiliarios, se destacó en el ámbito cultural como una pianista de gran prestigio. La princesa nunca contrajo matrimonio ni tuvo descendencia, dedicando gran parte de su tiempo a causas benéficas y al acompañamiento de su hermana mayor.

El rey Felipe VI y la familia real despiden a una de sus figuras más queridas. (LUDOVIC MARIN/AFP)

La Casa Real informará próximamente sobre los horarios del velatorio antes de proceder con el traslado internacional de sus restos. La noticia ha generado diversas reacciones de condolencias en el ámbito político y social de España y el resto de Europa.

LEA MÁS: Hermetismo total en la NASA: El misterioso problema de salud que trae de emergencia a 4 astronautas del espacio

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.