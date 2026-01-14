Hermetismo total en la NASA: El misterioso problema de salud que trae de emergencia a 4 astronautas del espacio

La NASA tomó la decisión de adelantar el retorno a la Tierra de los integrantes de la misión SpaceX Crew-11, quienes se encontraban desempeñando labores en el laboratorio orbital. El desacople de la nave está programado para ocurrir durante la noche de este miércoles, siempre que los factores meteorológicos permitan una operación segura en las zonas de recuperación.

Esta maniobra imprevista responde directamente a la necesidad de monitorear la salud de astronautas que residen actualmente en la plataforma. Según los reportes oficiales, uno de los miembros de la tripulación presenta una condición médica que requiere atención en superficie, aunque se aclaró que el paciente se mantiene en un estado estable por el momento.

Los integrantes de la misión SpaceX Crew-11 finalizaron sus labores antes de lo previsto. (NASA/NASA)

Detalles de la evacuación y privacidad

Debido a los estrictos protocolos de privacidad médica que rige la agencia espacial, no se han revelado la identidad ni los síntomas específicos del tripulante afectado. Sin embargo, la prioridad absoluta de la NASA es garantizar la integridad física de sus colaboradores, lo que forzó la modificación del calendario original de la misión que habitualmente dura varios meses.

El equipo que emprende el regreso está conformado por los especialistas estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke, junto al japonés Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Platonov. Todos ellos iniciarán el descenso a bordo de una cápsula Dragon de SpaceX para buscar un amerizaje seguro en las costas de California.

Coordinación del amerizaje en California

El éxito de la operación depende de múltiples variables críticas, incluyendo el estado del mar y la preparación de los equipos de rescate. Los expertos de la Estación Espacial Internacional y el centro de control en tierra supervisan constantemente el clima para definir el punto exacto donde la cápsula tocará el océano durante la mañana del jueves.

Especialistas de la NASA coordinan desde tierra el retorno anticipado de la cápsula Dragon. (Gemini /Gemini)

A pesar de la urgencia del traslado, los administradores de la misión SpaceX Crew-11 enfatizaron que el proceso de reentrada se realizará siguiendo todos los estándares de seguridad establecidos. La colaboración internacional entre agencias espaciales ha sido fundamental para gestionar este imprevisto médico en la órbita terrestre.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.