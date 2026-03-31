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Madre salvó a su hijo de morir ahogado gracias a Grey’s Anatomy

Una madre logró reanimar a su hijo tras sacarlo de una piscina, guiándose por una escena de televisión

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Por Hillary Chinchilla Marín

Una madre en Bolivia logró salvar la vida de su hijo luego de encontrarlo inconsciente en una piscina, gracias a que recordó una escena de la serie Grey’s Anatomy.

El hecho ocurrió cuando la mujer notó que el acceso a la piscina estaba abierto y su hijo no estaba a la vista.

“No voy a perder un hijo”

Madre salvó a su hijo tras recordar escena de Grey’s Anatomy
Madre salvó a su hijo tras recordar escena de Grey’s Anatomy (Captura/Captura)

“Cuando me di cuenta el cerco de la piscina estaba abierto… así me tiré a la pileta”, relató a Unitel, medio local.

Al encontrarlo, la situación era crítica. “Cuando lo vi, él flotaba boca abajo”, recordó.

En ese momento, tomó una decisión clave. “Pensé: yo no voy a perder un hijo”.

Recordó una escena clave

Anatomía de Grey Grey's Anatomy Sandra Oh
Anatomía de Grey Grey's Anatomy Sandra Oh (Archivo/Instagram/Archivo/Instagram)

Fue entonces cuando una escena de televisión le vino a la mente. “Recordé una escena de Grey’s Anatomy donde dos médicos explican por teléfono cómo salvar a su papá al ritmo de una canción de los Bee Gees (Stayin’ Alive)”.

Guiándose por ese recuerdo, comenzó a aplicar maniobras de reanimación.

Gracias a las maniobras de resucitación, el menor logró reaccionar y recuperar el conocimiento.

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Posteriormente, la madre lo trasladó a un centro médico para recibir atención especializada.

El caso ha generado impacto, al evidenciar cómo una referencia vista en televisión puede marcar la diferencia en una situación de emergencia.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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