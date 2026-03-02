Mamá trabajaba junto al hijo que dio en adopción y no lo sabía: así fue el reencuentro

Una historia de adopción y destino sorprendió en Utah, Estados Unidos, luego de que una mujer descubriera que trabajaba en el mismo hospital que el hijo al que entregó en adopción hace dos décadas.

Se trata de Holly Shearer y Benjamin Hulleberg, quienes durante dos años coincidieron en el St. Mark’s Hospital, en Salt Lake City, sin saber que compartían un vínculo de sangre.

Una decisión tomada en la adolescencia

Holly Shearer se reencontró con su hijo tras 20 años de haberlo dado en adopción. Foto ilustrativa creada con IA (Chatgpt/Chatgpt)

Holly tenía 15 años cuando enfrentó un embarazo inesperado. Convencida de que su hijo merecía mayores oportunidades, decidió darlo en adopción a través de una agencia especializada.

Antes del nacimiento conoció a los padres adoptivos, Angela y Brian Hulleberg. El acuerdo permitía mantener contacto hasta que el niño cumpliera tres años, pero luego la comunicación se interrumpió.

Benjamin creció en un entorno estable. Al cumplir 18 años inició la búsqueda de su madre biológica mediante pruebas de ADN y registros de adopción, sin éxito. Mientras tanto, Holly seguía pendiente de su hijo a la distancia.

Un mensaje que cambió todo

El reencuentro ocurrió gracias a un mensaje enviado por Facebook. (Canva /Canva)

El reencuentro comenzó cuando Benjamin cumplió 20 años. Holly decidió enviarle un mensaje privado por Facebook, donde le explicó quién era y le expresó que siempre pensó en él.

La respuesta fue inmediata y acordaron verse en una cena junto a los padres adoptivos. El primer abrazo marcó el inicio de una nueva etapa para la familia.

Durante esa conversación descubrieron la coincidencia más impactante: ambos trabajaban desde hacía dos años en el mismo hospital. Holly es asistente médica en el Centro de Estudios del Corazón, mientras que Benjamin realiza voluntariado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Aunque caminaban por los mismos pasillos, sus horarios distintos evitaron que se encontraran antes. Hoy mantienen una relación basada en el respeto y el agradecimiento mutuo, demostrando que el tiempo no rompió el lazo que los unía.

Nota realizada con ayuda de IA