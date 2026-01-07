Internacionales

Marco Rubio dice que Estados Unidos “no está improvisando” y tiene un plan para Venezuela

Marco Rubio detalló que Estados Unidos ejecutará un proceso que se dividirá en tres fases para Venezuela

EscucharEscuchar
Por AFP

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el miércoles que Estados Unidos tiene un plan para Venezuela tras derrocar al presidente Nicolás Maduro, tras una audiencia en el Congreso.

“No estamos improvisando”, aseguró Rubio a periodistas tras una sesión informativa para senadores a puerta cerrada en el Capitolio.

US Secretary of State Marco Rubio speaks to reporters before boarding his plane at Homestead Air Reserve Base in Homestead, Florida, en route to Mexico City, on September 2, 2025. US Secretary of State Marco Rubio headed Tuesday on his first trip in office to Mexico, which has so far succeeded in navigating treacherous terrain with President Donald Trump who wants tough action on migration and cartels. (Photo by Jacquelyn Martin / POOL / AFP)
Marco Rubio detalló que Estados Unidos ejecutará un proceso que se dividirá en tres fases para Venezuela (JACQUELYN MARTIN/AFP)

“Les hemos detallado los planes. Se lo hemos descrito”, insistió Rubio tras declaraciones críticas de senadores demócratas.

LEA MÁS: Casa Blanca asegura que las decisiones de Venezuela serán “dictadas” por Estados Unidos

Marco Rubio detalló que Estados Unidos ejecutará un proceso que se dividirá en tres fases para Venezuela, comenzando por la estabilización para evitar el caos, respaldada por una cuarentena total que ya permitió la incautación de más buques. Rubió confirmó, además, que Washington tomará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo bloqueado para venderlo a precio de mercado y que se le pondrá fin a los descuentos que beneficiaban al régimen.

LEA MÁS: Lo último que dijo Trump sobre el petróleo de Venezuela inquieta a los venezolanos y al mundo

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Marco RubioVenezuelaEstados Unidospetróleo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.