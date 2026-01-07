Marco Rubio dice que Estados Unidos “no está improvisando” y tiene un plan para Venezuela

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el miércoles que Estados Unidos tiene un plan para Venezuela tras derrocar al presidente Nicolás Maduro, tras una audiencia en el Congreso.

“No estamos improvisando”, aseguró Rubio a periodistas tras una sesión informativa para senadores a puerta cerrada en el Capitolio.

Marco Rubio detalló que Estados Unidos ejecutará un proceso que se dividirá en tres fases para Venezuela (JACQUELYN MARTIN/AFP)

“Les hemos detallado los planes. Se lo hemos descrito”, insistió Rubio tras declaraciones críticas de senadores demócratas.

LEA MÁS: Casa Blanca asegura que las decisiones de Venezuela serán “dictadas” por Estados Unidos

Marco Rubio detalló que Estados Unidos ejecutará un proceso que se dividirá en tres fases para Venezuela, comenzando por la estabilización para evitar el caos, respaldada por una cuarentena total que ya permitió la incautación de más buques. Rubió confirmó, además, que Washington tomará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo bloqueado para venderlo a precio de mercado y que se le pondrá fin a los descuentos que beneficiaban al régimen.

LEA MÁS: Lo último que dijo Trump sobre el petróleo de Venezuela inquieta a los venezolanos y al mundo