Muchacha de Estados Unidos vivió más de una década con un tumor cerebral y no lo sabía

Nicole Cutler, una joven de apenas 22 años de Boston, Estados Unidos, descubrió que había convivido durante más de 15 años con un tumor cerebral sin darse cuenta.

Y el hallazgo se dio casi por casualidad. Durante un vuelo desde California empezó a notar que no escuchaba bien de un oído. Creyó que se trataba de un problema menor, pero cuando acudió al médico y le hicieron una resonancia magnética, los especialistas encontraron un tumor del tamaño de un aguacate presionando su cerebro.

Tras un vuelo, la joven de Estados Unidos empezó a notar que no escuchaba bien y así descubrieron el tumor. (Shutterstock/Shutterstock)

Los síntomas que siempre ignoró

Desde niña, Nicole sufría caídas frecuentes, fracturas, vértigo, cansancio y zumbidos en los oídos. Ella pensaba que simplemente era torpe o distraída, pero todos esos signos eran en realidad consecuencia de un neurinoma acústico, un tumor benigno poco común que afecta a unas 2 personas por cada 100.000. Aunque no es maligno, puede causar graves complicaciones si crece demasiado.

Una cirugía que le cambió la vida

En 2021, Nicole fue sometida a una operación para retirar parte del tumor. El procedimiento fue exitoso, pero le dejó secuelas: parálisis facial en un lado del rostro y pérdida de movilidad en la mano derecha.

Con terapias físicas, del habla y de rehabilitación facial, poco a poco fue recuperando funciones. En 2024 se sometió a un injerto nervioso: le tomaron un nervio de la pierna y se lo colocaron en la cara para devolverle la sonrisa.

Como su recuperación no ha sido fácil, se propuso correr las seis maratones más importantes del mundo. (Shutterstock/Shutterstock)

De paciente a inspiración

Aunque su recuperación no ha sido sencilla y todavía enfrenta limitaciones, Nicole decidió darle un giro positivo a su historia. Se propuso correr los seis maratones más importantes del mundo para crear conciencia sobre los tumores cerebrales.

Ya completó las de Boston, Londres, Chicago y Nueva York, y se prepara para competir en Berlín. Su meta final es mostrar que incluso después de un diagnóstico tan duro, la vida sigue y se puede construir esperanza.

“Lo único que quería era volver a casa con mi familia”, declaró al diario El Tiempo, resumiendo lo que significó su batalla.

*Esta nota fue redactada por Inteligencia Artificial con información de El Tiempo de Colombia y fue revisada por un editor.